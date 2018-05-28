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"Стануть більше довіряти": чому українці "виграли" фінал Ліги чемпіонів 2018

2.2тЧитати новину російською

Президент УЄФА Олександр Чеферін захопився рівнем організації фіналу Ліги чемпіонів в Києві і заявив, що принаймні половина уболівальників повернуться до столиці України знову. З ним згодні читачі сайту OBOZREVATEL, які вважають, що проведення заходу змінить ставлення до країни.

Згідно з опитуванням, проведеним на сайті, 45% читачів вважають, що імідж країни і довіра до неї підвищаться.

27% налаштовані песимістично і вважають, що для українців нічого не зміниться. Ще 17% незадоволені тим, що про подібні заходи так багато думають, коли йде війна на Донбасі. 9% вважають, що закордонні експерти і вболівальники хвалили Київ тільки з ввічливості.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, голкіпер "Ліверпуля" Лоріс Каріус, пропустивши два ганебних голи від "Реала" в фіналі Ліги чемпіонів (1: 3), потрапив під обструкцію уболівальників. У мережі народилося багато мемів на тему проколів німця.

Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "Обозреватель".

Тема
фінал Ліги чемпіонів
Місце
Україна
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