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"Станьте на коліна!" Батько морпіха звернувся до Зеленського

22.1т Читати матеріал російською

У мережі з'явився лист батька морпіха ЗСУ до президента Володимира Зеленського з приводу загибелі чотирьох українських воїнів під Павлополем 6 серпня. У ньому чоловік жорстко вимагає від глави держави понести відповідальність за трагедію і подивитися в очі батькам загиблих воїнів.

Текст сильного звернення Едуард Литвиненко ("Don") опублікував на своїй сторінці у Facebook. Нижче наводимо повний текст без змін.

А тепер, дій, верховний! Четверо загиблих! За раз! Загиблих на тлі ваших слів про "припинити стріляти", "поговоримо про російську мову Донбасу", "знімемо блокаду", "Путін – охеренний мужик" (слова твого дружбана Шефіра). Ти дійшов до краю, верховний! Вставай, піднімай д*пу своїх помічників. Чотири помічники – Богдан, Шефір, Кошовий, Разумков, Жидков-тамбовський-вовк – кого хочеш обирай.

Нехай перед цим на холодних столах маріупольського моргу твої помічники одягнуть чотири зшитих тіла в їхній останній камуфляж. Відвертаючись від їхніх закритих очей, вдягнуть на тіла заборонені окуляристими виродками, але такі улюблені бійцями морпіхівські тільники. І нехай ці помічники, в підтяжках фірми "POHUI" – кожен з них супроводжує тіло загиблого. Четверо загиблих – четверо помічників у різні міста України.

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І нехай мами загиблих видряпують тобі волосся і очі, нехай їхнє виття над страшною могильною ямою стоїть у душах твоїх шісток, поки вони живі. І нехай вони дадуть відповідь матерям загиблих – за що і чому загинули їхні хлопчики.

Ти прокинувся, засунув ноги в теплі капці й спросоння черканув свій підпис під закликом до Меркель, Макрона і Путіна зібратися і обговорити те, що трапилося, ай-яй-яй! Обговорити??????? Хлопці цього першого Феодосійського батальйону морської піхоти – крайні серед українських військових частин Криму, які не здалися російським окупантам. Вони вийшли в Україну помститися і перемогти! Повернути Луганськ, Донецьк, Крим, Севастополь, рідну Феодосію! Ти, верховний, закликаєш їх просто не стріляти???

Морпіхи ЗСУ

Морпіхи ЗСУ

Facebook Едуарда Литвиненка

Їдь, поховай цих хлопців, і скажи про це їхнім мамам... Скажи, що ти не забудеш, що зробиш все можливе, що винні понесуть... І обов'язково підстав плече під труну, коли хлопчика нестимуть на цвинтар. І помічникам своїм скажи....

І тоді, може, у ваших боягузливих шлунках, поїдених спиртним, випитим під час розваг місцевих і російських політиків-олігархів, сколихнеться нудота від власного паскудного життя. Станьте на коліна, любителі не стріляти. Смертний гріх на вас – співучасть у вбивстві. До помсти! "Don", батько морпіха.

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"Чотири місця у строю": воїн ЗСУ підірвав мережу сильним постом про загиблих Героїв

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, підступно обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

  • З'ясувалися також нові подробиці трагедії – терористи вбили українців за допомогою спеціально пристосованої міни.

  • Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію під Павлополем на Донбасі і закликав главу Росії Володимира Путіна до термінових переговорів.

  • Вбивство Героїв прокоментував і спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. "Вкрай розчарований новими порушеннями угоди про припинення вогню, в результаті яких четверо українських солдатів були вбиті військовими силами, контрольованими Росією, – особливо в той час, коли новий український президент робить кроки до миру", – сказав він.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
ЗСУ
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Грищук Руслан
Грищук Руслан
Зеленський ссикло і сепар, запроданець.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Папахен, обиженный до глубины души, убийством своего сынули-карателя, вполне может записаться в Укровермахт и пойти мстить.
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Карпенко Алексей
Карпенко Алексей
Так воФка уже стоял на коленках, в самый раз когда на днях Хутину звонил.
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