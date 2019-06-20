19 червня на сесії Харківської міської ради більшістю голосів було ухвалено рішення про повернення проспекту Григоренка імені Жукова.
Слід враховувати умови певного безвладдя, політичної невизначеності, в якій зараз перебуває Україна, коли всі знаходяться в очікуванні нових виборів, нового складу Верховної Ради, коли старий склад Верховної Ради не хоче або не може прийти до взаєморозуміння з президентом. Крім того, ці події відбуваються на Харківщині, де дуже сильні проросійські настрої.
Ясна річ, що це рішення суперечить закону про декомунізацію.
Що тут можна зробити? Переслідувати? А хто буде переслідувати? Зараз немає генерального прокурора, призначеного президентом і затвердженого Верховною Радою. Чинний прокурор, точно так само, як і прем'єр-міністр, вже фігури, по суті, без легітимації.
Бюст Жукова в метро Харкова
Мир метро
Все це дуже небезпечно. Адже мова не йде про Жукова чи Григоренка. Йдеться про загальні принципи, загальні цінності тієї держави, яку ми будуємо в Україні. Чи буде Україна по-справжньому незалежною – ментально незалежною від Росії. Чи буде Росія поступово її поглинати, користуючись, зокрема, і тим, що зараз більшість телеканалів фактично привласнена "русскім міром" - Медведчуком і його компанією.
Все це вимагає мобілізації тих людей, які вважають цінності першого і другого Майданів значущими для себе.
Це зворотне перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова - як лакмусовий папірець.
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