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Станіслав Кульчицький
Станіслав Кульчицький
головний науковий співробітник Інституту історії України НАНУВсі статті автора

Жуков в Харкові – це дуже небезпечно!

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19 червня на сесії Харківської міської ради більшістю голосів було ухвалено рішення про повернення проспекту Григоренка імені Жукова.

Слід враховувати умови певного безвладдя, політичної невизначеності, в якій зараз перебуває Україна, коли всі знаходяться в очікуванні нових виборів, нового складу Верховної Ради, коли старий склад Верховної Ради не хоче або не може прийти до взаєморозуміння з президентом. Крім того, ці події відбуваються на Харківщині, де дуже сильні проросійські настрої.

Ясна річ, що це рішення суперечить закону про декомунізацію.

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Що тут можна зробити? Переслідувати? А хто буде переслідувати? Зараз немає генерального прокурора, призначеного президентом і затвердженого Верховною Радою. Чинний прокурор, точно так само, як і прем'єр-міністр, вже фігури, по суті, без легітимації.

Бюст Жукова в метро Харкова

Бюст Жукова в метро Харкова

Мир метро

Все це дуже небезпечно. Адже мова не йде про Жукова чи Григоренка. Йдеться про загальні принципи, загальні цінності тієї держави, яку ми будуємо в Україні. Чи буде Україна по-справжньому незалежною – ментально незалежною від Росії. Чи буде Росія поступово її поглинати, користуючись, зокрема, і тим, що зараз більшість телеканалів фактично привласнена "русскім міром" - Медведчуком і його компанією.

Все це вимагає мобілізації тих людей, які вважають цінності першого і другого Майданів значущими для себе.

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Це зворотне перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова - як лакмусовий папірець.

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Станіслав КульчицькийСтаніслав Кульчицький
Теми
ЕксклюзивДекомунізація в Україні
Місце
УкраїнаХарків
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Смирнов Роман
Смирнов Роман
Просто люди почитали кто такой Григоренко)) Так кого увековечить в названии проспекта: непобедимого маршала или психически нездорового диссидента со справкой?
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Вы же сами хвастаетесь, что постоянная смена власти - это замечательно и очень по-эуропейски! И тут - "определенный период безвластия", "непонимание", не могут договориться"... ну ясен пень, если систему дербанить регулярно! Подрезай деревце почаще...
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