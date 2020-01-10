Хапали людей, не розбираючись: звільнений із "ДНР" журналіст сказав, як потрапив у полон

Звільнений із полону "Л/ДНР" журналіст і блогер Станіслав Асєєв, який повернувся в результаті великого обміну, розповів, як у 2017 році потрапив у руки терористів в окупованому Донецьку.

Подробицями фатального дня він поділився в інтерв'ю "Радіо Свобода". У полоні окупантів чоловік провів 2,5 роки (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, за словами Асєєва, 11 травня 2017 року, коли в Донецьку святкували так званий День республіки, він вийшов у центр міста, щоб зняти репортаж.

Звільнений Асєєв сказав, як потрапив у полон "ДНР" Скріншот з відео

"Коли я переходив площу Леніна, мене гукнув патруль, звичайні ППСники. Але оскільки я з собою нічого не ніс, у рюкзаку у мене були тільки парасолька і телефон, то і жодних проблем не відчув. Я зупинився, дав їм свій паспорт, питань не мало виникнути. Вони забрали мій рюкзак, перевірили кишені, дивилися щось у паспорті, а потім почали кудись дзвонити. Тоді вони сказали, що перевірять паспорт і якщо проблем немає, то я піду далі", – розповів журналіст.

Через кілька хвилин, за словами Асєєва, до нього підбігли люди в штатському, заламали руки і надягли наручники. Як виявилося, це були співробітники контррозвідки "МГБ ДНР".

"Один із них бере мій паспорт у ППСника, відкриває і каже таку фразу: "Значить, усе-таки Станіслав". "МГБ" на той момент мене розшукувало вже 1,5 року. У них були маршрути можливого руху, навіть були деякі роздруківки з камер відеоспостереження. Тобто, робота велася", – повідомив Асєєв.

За словами журналіста, терористи впізнали його за рюкзаком, який раніше засвітився в сюжеті росТБ.

"Це була моя помилка, на жаль. Тому що на репортажі про загибель Гіві я, як не старався, але все-таки засвітився зі спини на одному з кадрів російського телебачення... За цим рюкзаком вони точно дізналися, що цього разу потрапив точно я. У майбутньому один із контррозвідників сказав, ти не уявляєш, яка кількість людей отримали тут за те, що вони – це не ти. Тобто, я так розумію, що до мене просто хапали людей, а потім уже розбиралися", – висловився він.

Асєєв також вказав на цікаві факти: співробітники "контррозвідки ДНР" з'явилися протягом п'яти хвилин. Більше того, машина, в яку відтягнули журналіста, стояли за сто метрів від площі.

"Я так розумію, що вони не знали ні мого прізвища, ні мого імені. Або хотіли створити видимість... Може, була задача створити враження, що це нібито випадковий арешт. Щоб я не думав, що на мене інформацію хтось злив. Але насправді думки у мене саме такі", – поділився журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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