У зоні ООС на Донбасі військова медикиня Часів-Ярського військового шпиталю Марія Щанкіна провела п'ятигодинну операцію пітбулю Капралові, який підірвався на ворожому боєприпасі. В результаті жінці вдалося врятувати життя чотирилапого друга захисників України.

Як повідомляє "Вільне радіо", зараз пес одужує і може стати символом роти на шевронах військовослужбовців. Капрал з'явився на позиціях сил ООС близько п'яти років тому. Весь цей час він супроводжує бійців на бойові чергування і попереджає про небезпеку.

Улюбленець військових Капрал "Вільне радіо"

Собака Капрал "Вільне радіо"

Однак наприкінці грудня собаку знайшли в кущах тяжко пораненим і закривавленим. Медик підрозділу надав йому першу допомогу, перев'язав і відправив улюбленця в Торецьке. Однак місцеві ветеринари відмовилися допомогти пораненому собаці. Після цього воїни вирішили звернутися до військових медиків.

Саме вони порадили довірити життя Капрала Марії Щанкіній. Адже до війни вона працювала висококваліфікованим ветеринаром у Київському зоопарку. Уже п'ятий рік жінка знаходиться в зоні ООС і незабаром закінчує службу за контрактом.

"Пацани розповідали, що щось вибухнуло, але не надали цьому значення – не подумали, що собака може підірватися. І потім бідолаха десь більше кілометра сам йшов. Він прийшов, впав, і реально його стан був важкий. У нього була страшна тахікардія, страшна задуха, слизові оболонки були ціанотичні – тобто, він задихався, він вже майже помирав", – розповіла рятівниця Капрала.

В процесі складної операції у собаки трапилася зупинка дихання, йому проводили реанімаційні заходи. Однак життя улюбленця воїнів все ж вдалося врятувати, наразі він одужує.

"Я побачив, як медики рятують собаку, і зрозумів, що якщо, не дай Боже, зі мною щось трапиться, ці люди мені не дадуть померти", – згадує один з військовослужбовців ЗСУ.

За життя собаки боролися п'ять годин Facebook Марії Щанкіної

За життя собаки боролися п'ять годин Facebook Марії Щанкіної

За життя собаки боролися п'ять годин "Вільне радіо"

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