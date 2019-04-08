Стане ще тепліше: весняна погода принесе сюрприз Україні

У понеділок, 8 квітня, в Україні стане ще тепліше. Синоптики обіцяють, що повітря прогріється місцями до +23.

При цьому прийде мінлива хмарність. Уночі на півночі Лівобережжя, вранці і вдень на Закарпатті, Вінницькій, Черкаській і Одеській областях дощ, на решті території без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, на Закарпатті до 23°", – відзначається в повідомленні.

ICTV

По Києву і області 8 квітня мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура в Києві вночі 6-8° тепла, вдень 16-18°.

По області вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році весна не буде холоднышою від норми і незабаром у країні знову підвищиться температура.

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