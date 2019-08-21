"Стане легше дихати": синоптик дала неочікуваний прогноз погоди в Україні

У четвер, 22 серпня, у більшості областей України очікується поривчастий, потужний вітер. На півдні, сході та в центральних регінох буде спекотно: температура сягне +30…+35 градусів, на півночі буде прохолодніше – до +25…+29, на заході – не більше +23...+28 градусів.

Про це повідомила відомий український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, антициклон Corina та циклонічність будуть "протистояти" поблизу Каспійського моря, що створить умови для сильного вітру.

"Україна, як завжди, опиняється у цій зоні боротьби, і тому 22-го серпня в більшості наших областей очікується поривчастий, до сильного, вітер", – написала Діденко.

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Вона порекомендувала українцям звернути на це увагу під час паркування автомобілів, а також уникати перебування під старими великими деревами.

"Спека триватиме на півдні, сході та в більшості центральних областей: +30…+35 градусів! На заході повітря у четвер (22 серпня. – Ред.) стане значно свіжішим, +23…+28. Також послабне спека у північних областях, там очікується +25…+29 градусів", – додала синоптик.

За її словами, на території країни не дощитиме, локальні опади ймовірні "навколо" Карпат та на північному сході.

"У Києві, який належить до північної частини України, також завтра стане легше дихати, протягом дня передбачається +26…+28 градусів. Сонячно, сухо", – написала Діденко.

Вона додала, що до кінця тижня, на День Державного Прапора України і День Незалежності, у столиці буде сонячно, стовпчики термометрів сягнуть не більше +25…+28 градусів.

"Дістаньте свою улюблену вишиванку, подумайте, кому подарувати на свято, раптом в кого нема. Кому з льону з довшим рукавом, кому з батисту, залежно від синоптичної ситуації вашої місцевості та максимальної температури повітря", – підсумувала синоптик.

Карта з погодою на 22 серпня Facebook Наталії Діденко

Карта з погодою на 22 серпня Facebook Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, напочатку вересня українців очікує тепла та суха погода, однак синоптики радять скористатися сонячними днями по максимуму, тому що "бабине літо" триватиме недовго.

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