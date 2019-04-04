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"Стане федерацією": українець повторив улюблену тезу Кремля в ефірі у Соловйова

3.1тЧитати матеріал російською

Український громадський діяч Вадим Трюхан зробив скандальну заяву, запевнивши, що за кілька років Україна нібито стане федерацією.

Мантру, яку постійно повторюють кремлівські пропагандисти, він озвучив в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вадим Трюхан

Вадим Трюхан

Скріншот відео

Експерт спробував переконати проросійську публіку в тому, що рано чи пізно українське суспільство змириться з необхідністю зміни устрою країни.

"Я думаю, що рано чи пізно ми прийдемо до федеративного статусу. Просто зараз поки суспільство не готове. Слово "федералізація" прирівняне до лайки. А років за п'ять-десять це буде нормально", — сказав Трюхан.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше українська журналістка Яніна Соколовська в ефірі російського Першого каналу також заявила про те, що Україна буде федеральною.

  • У свою чергу скандальний голова забороненої в Україні КПУ Петро Симоненко сказав, що Україна нібито повинна закінчити війну на Донбасі, дати йому права широкої автономії, а сама перетворитися на федерацію.

  • Народний депутат України від фракції "Блок Петра Порошенко" Олександр Бригинець заспокоїв громадськість, запевнивши, що в Україні існує два "запобіжника" проти федералізації країни.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Вадим Трюхан
Місце
Україна
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Шо не так он сказал?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Через пять-десять рокив Украина войдет в состав братских стран-России,Польщи,Угорщины,Румынии
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