"Стане федерацією": українець повторив улюблену тезу Кремля в ефірі у Соловйова

Український громадський діяч Вадим Трюхан зробив скандальну заяву, запевнивши, що за кілька років Україна нібито стане федерацією.

Мантру, яку постійно повторюють кремлівські пропагандисти, він озвучив в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вадим Трюхан Скріншот відео

Експерт спробував переконати проросійську публіку в тому, що рано чи пізно українське суспільство змириться з необхідністю зміни устрою країни.

"Я думаю, що рано чи пізно ми прийдемо до федеративного статусу. Просто зараз поки суспільство не готове. Слово "федералізація" прирівняне до лайки. А років за п'ять-десять це буде нормально", — сказав Трюхан.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше українська журналістка Яніна Соколовська в ефірі російського Першого каналу також заявила про те, що Україна буде федеральною.

У свою чергу скандальний голова забороненої в Україні КПУ Петро Симоненко сказав, що Україна нібито повинна закінчити війну на Донбасі, дати йому права широкої автономії, а сама перетворитися на федерацію.

Народний депутат України від фракції "Блок Петра Порошенко" Олександр Бригинець заспокоїв громадськість, запевнивши, що в Україні існує два "запобіжника" проти федералізації країни.

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