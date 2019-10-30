"Стан критичний": скандал із притулком "Світанок" отримав продовження

Скандал в одеському притулку "Світанок" набирає обертів. У справу вже втрутився новий глава області Максим Куций, а обласна служба з питань дітей розпочала перевірку.

За їхніми даними, стан дітей у притулку дійсно є критичним. Про це повідомляє ВВС Україна. Перевірка знайшла порушення в умовах утримання дітей – у загальних просторах не було камер спостереження, а на вікнах були встановлені грати.

"Вони визначили стан дітей як критичний і такий, що вимагає кризового втручання", – йдеться у повідомленні.

Тим часом діти продовжують розповідати про звірства з боку вихователів в установі і тікають із притулку. Тільки за останній місяць зі "Світанку" тікали семеро дітей. Одна дитина навіть намагалася накласти на себе руки.

Колишня вихованка притулку Катерина Букалова розповіла, що дітей там принижують морально, а також б'ють.

"Мені страшно навіть згадувати, що коїлося при мені у притулку. Я коли випустилася з притулку, мені тоді було 15 років, дуже боялася говорити комусь, що відбувалося", – розповіла вона.

"Перед тим, як приїздила перевірка, нам давали все нове. Казали нічого зайвого не говорити і вітатися. Якщо запитають, сказати, що нам тут добре. Нас завжди попереджали, що вам ніхто не повірить, бо ви діти, а діти у своєму віці багато фантазують", – додала дівчина.

У Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей спростували інформацію про застосування насильства. Глава центру Маргарита Пічугова вважає, що діти тікають із притулку, бо звикли до такого способу життя.

15-річний вихованець центру Дмитро також повідомив журналістам, що у притулку їх ніхто не б'є.

"Те, що там говорили про охорону, що вони приїздять і б'ють – брехня. Вони дуже хороші. З деякими навіть у соцмережах підтримуємо зв'язок. Вони проводили з нами бесіди, але не били", – розповідає вихованець.

Голова Одеської ОДА Куций зі свого боку пообіцяв, що всі причетні до насильства над дітьми зі "Світанку" будуть покарані.

"Зараз я особисто займаюся питанням дітей із центру соціально-психологічної реабілітації", – пригрозив чиновник.

Скандал із притулком "Світанок" отримав продовження ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня поліцейська, яка зі скандалом пішла з патрульної поліції, Зоя Мельник розповіла у мережі про страшні знущання з вихованців одеського притулку "Світанок".

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