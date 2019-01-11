''Сталося!'' На півдні України перша парафія МП перейшла в ПЦУ

На Миколаївщині до єдиної Православної церкви України приєдналася перша парафія Московського патріархату – жителі села Тімірязєвка Вознесенського району.

Про це в Facebоok повідомив священнослужитель кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері в Миколаєві Олександр Ципляк. "Звершилося", – написав він.

За словами Ципляка, прихід прийняв рішення перейти в ПЦУ 11 січня. Настоятелем нової громади ПЦУ буде отець Андрій (Борсук).

Громада Тімірязєвки – перша не тільки на Миколаївщині, а й в усьому південному регіоні LIGA.net

Примітно, що жителі Тімірязєвки стали першою парафією на півдні України, яка вийшла з Московського патріархату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Вінниччині розгорівся скандал через перехід у ПЦУ – жителі заблокували двері в храм, де служить священик Московського патріархату.

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