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12 червня • оновлено в 04:00
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Стало відомо, яку групу крові найбільше люблять комарі

1.4т
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Ученим вдалося визначити, що комарі відмінно розпізнають склад плазми і найчастіше вибирають "жертв" з першою групою крові.

Як пише changeua.com, фахівці провели відповідний експеримент, у ході якого встановили впопобання комах.

"Фахівці провели експеримент, в ході якого вдалося встановити, що улюблена група крові комарів – перша. Саме з цієї причини її володарі частіше страждають від комариних укусів", – йдеться у повідомленні.

Стало відомо, яку групу крові найбільше люблять комарі

Стало відомо, яку групу крові найбільше люблять комарі

bbc.com

Учені визначили, що до складу першої групи крові не входять деякі білки і гладкі еритроцити. При цьому вдалося з'ясувати, що нерідко страждають від комарів також і власники другої групи крові – правда, в основному ті, у кого негативний резус-фактор.

Що стосується людей з третьою і четвертою групами, то їм пощастило в цьому сенсі набагато більше. Комарі зазвичай їх не атакують, а якщо і кусають, то це відбувається в дуже рідкісних випадках.

До слова, раніше вдалося встановити, що комарі не менше уваги звертають і на запах людини. Проведені дослідження показали: власники першої групи приваблюють комах вдвічі частіше, ніж інші. На думку вчених, саме склад крові впливає на аромат, який виходить від людини.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що комарі в пошуку "жертв" використовують слід від вуглекислого газу, який ми видихаємо, а також температуру шкіри, наявність випарів і мікробів на ній.

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Автор
Гліб Іванов
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