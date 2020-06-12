Ученим вдалося визначити, що комарі відмінно розпізнають склад плазми і найчастіше вибирають "жертв" з першою групою крові.

Як пише changeua.com, фахівці провели відповідний експеримент, у ході якого встановили впопобання комах.

"Фахівці провели експеримент, в ході якого вдалося встановити, що улюблена група крові комарів – перша. Саме з цієї причини її володарі частіше страждають від комариних укусів", – йдеться у повідомленні.

Стало відомо, яку групу крові найбільше люблять комарі bbc.com

Учені визначили, що до складу першої групи крові не входять деякі білки і гладкі еритроцити. При цьому вдалося з'ясувати, що нерідко страждають від комарів також і власники другої групи крові – правда, в основному ті, у кого негативний резус-фактор.

Що стосується людей з третьою і четвертою групами, то їм пощастило в цьому сенсі набагато більше. Комарі зазвичай їх не атакують, а якщо і кусають, то це відбувається в дуже рідкісних випадках.

До слова, раніше вдалося встановити, що комарі не менше уваги звертають і на запах людини. Проведені дослідження показали: власники першої групи приваблюють комах вдвічі частіше, ніж інші. На думку вчених, саме склад крові впливає на аромат, який виходить від людини.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що комарі в пошуку "жертв" використовують слід від вуглекислого газу, який ми видихаємо, а також температуру шкіри, наявність випарів і мікробів на ній.

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