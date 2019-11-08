Стало відомо, як виглядатиме пам'ятник Небесної сотні в Одесі

Влада Одеської області підвела підсумки конкурсу облдержадміністрації на кращий проект пам'ятника героям Небесної Сотні в Одесі.

Автором проекту-переможця під назвою "Нескорений дух Свободи" став відомий одеський скульптор Михайло Рева, багато роботи якого вже давно прикрашають вулиці Одеси. Про підсумки конкурсу повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook голова Одеської ОДА Максим Куций (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку до кінця).

Скульптор Михайло Рева і його проект Facebook Максима Куцого

"За планом фігура наскрізь пронизана світлом та тягне руки до неба.

Автор Михаїл Рева назвав її символом досконалої жертви, яку принесла Україна, кров’ю виборовши своє майбутнє. Навіть ескіз, розташований у майстерні, викликає сильні емоції" — написав він.

Найближчим часом п'ятиметровий постамент з бронзи і бетону буде встановлено перед будівлею ОДА на проспекті Шевченка.

Конкурс на кращий проект пам'ятника Небесної сотні в Одесі був оголошений ще в 2015 році, але потім терміни його проведення неодноразово переносилися. Журі обирало з 16 проектів.

Проект-переможець Facebook Максима Куцого

Проект-переможець Facebook Максима Куцого

Проект-переможець Facebook Максима Куцого

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві жорстоко побили вандала, який знищив пам'ятник Небесної Сотні.

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