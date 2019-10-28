Стало відомо, як покарають хор Верьовки за Гонтареву

Національний заслужений академічний народний хор України імені Григорія Верьовки не каратимуть за пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Про це заявив міністр культури Володимир Бородянський в інтерв'ю "Радіо Свобода". Міністр додав, що про адміністративне покарання з його боку не йдеться.

"Я вважаю, що є речі, які знаходяться в культурній площині. І не завжди в культурній площині має бути покарання. Покарання в тому сенсі, як хтось вважає, що треба когось чогось позбавити і так далі. Це ж була ціннісна річ, тобто можна, а що не можна, що добре, а що погано", – підкреслив він.

Бородянський додав, що існує необхідність управління державними коштами та державними витратами в сфері культури.

Валерія Гонтарєва і хор Верьовки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бородянський вибачився у Гонтаревої за скандальну пісню.

Також керівник хору імені Верьовки Зіновій Корінець зробив заяву, виправдовуючись за виступ на "Кварталі". Також він озвучив суму гонорару за виступ.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!