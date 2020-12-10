Стало відомо, як і коли почнуть вакцинувати українців від COVID-19

Перший мільйон доз вакцин від коронавірусу Україна отримає в березні 2021 року в межах глобальної ініціативи COVAX, а всього – вісім мільйонів.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в інтерв'ю "Українській правді", цього вистачить, щоб вакцинувати 4 млн людей або 10% населення, оскільки потрібне введення двох ін'єкцій.

"Буде встановлено і затверджено порядок вакцинації, тобто будуть визначені групи, соціальні групи, групи ризику. Зрозуміло, лікарів треба вакцинувати передусім, вони під найбільшим ризиком. І далі за структурою – людей, які під загрозами, з відповідними захворюваннями, людей, які надають відповідні соціальні послуги, поліція тощо", – розповів міністр.

Шмигаль зазначив, що також буде "звичайна" вакцинація на комерційній основі. Він уточнив, що вакцинація в Україні є добровільною.

"Над організацією процесу вакцинації зараз працює МОЗ, оскільки існує специфічна логістика перевезення і використання тих вакцин, які сьогодні є. Вони потребують або глибокої заморозки до -70, або іншої специфічної логістики", – додав прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Польщі мають намір отримати перші партії вакцини проти коронавірусу в січні 2021 року. Тоді ж почнуть робити щеплення населенню.