Стало відомо, скільки українців потрапило до в'язниць Греції через мігрантів

У Греції 132 громадянина України затримані за звинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів.

Як повідомляє InfoResist із посиланням на офіційного представника департаменту Консульської служби МЗС Василя Кирилича, такі дані є у відомства станом на 5 березня.

"У Греції затримано і утримуються 148 громадян України, 105 з них засуджені до різних термінів покарання, щодо 43 проходять слідчі дії, або ж справа знаходиться на етапі досудового розслідування... 132 затримані саме за перевезення нелегальних мігрантів", - розповів дипломат.

За інформацією МЗС, 16 українців звільнили за рішенням суду достроково в 2017 році, ще трьох звільнили в 2018 році.

Зазначимо, що законодавство Греції передбачає до 25 років позбавлення волі за перевезення нелегальних мігрантів.

Як повідомляв "Обозреватель", в лютому з'явилася інформація про затримання уГреції за звинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів 120 громадян України.