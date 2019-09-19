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19 вересня • оновлено в 14:13
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Стало відомо про смерть ексгенпрокурора України

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На Прикарпатті 18 вересня помер колишній виконувач обов'язків генерального прокурора України (1997-1998 роки) Олег Литвак.

Як повідомляє "Галка", йому був 71 рік. Литвак мав ступінь доктора юридичних наук, був професором, членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.

Він народився 28 серпня 1949 року в селі Олещин Тлумацького району Івано-Франківської області. Закінчив Харківський юридичний інститут. Пройшов професійний шлях від помічника прокурора міста Калуш до директора Національного бюро розслідувань України та виконувача обов'язків Генерального прокурора.

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Олег Литвак

Олег Литвак

"Галка"

З його ім'ям, як керівника управління з розслідування особливо важливих справ прокуратури колишнього СРСР, пов'язані арешти членів ДКНП (рос. – "ГКЧП"), допит першого і єдиного президента СРСР Михайла Горбачова, розслідування у гучній на той час "Узбецькій справі".

Також Литвак був народним депутатом України 3-го скликання, обирався за виборчим округом №87, Івано-Франківська область.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 липня через інфаркт помер відомий український юрист і політичний діяч Віктор Мусіяка. Він був одним із авторів Конституції України.

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Місце
Україна
Тег
Генеральна прокуратура України
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