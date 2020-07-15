Стало відомо про смерть бійця "Правого сектора" "Кордона"

Кирило Лютий Суспільство 00:22, 16.07.2020

У вівторок, 14 липня, помер боєць "Правого сектора" Сергій Письменський із позивним "Кордон".

Про це в Facebook повідомив Сергій Середюк. Боєць 1984 року народження був уродженцем Червонограду Львівської області. На війну він пішов добровольцем. Спочатку їздив на Донбас як волонтер, але потім поїхав в АТО.

"З 3 серпня 2014 по січень 2015 Сергій був у с. Піски, з 21.11 2014 з 15.02.2015 року брав участь у бойових діях у зоні АТО в секторі "М" у складі 8-го окремого батальйону "Аратта" Добровольчого українського корпусу "Правий сектор". Сергій помер майже після 5 років важкого лікування", – розповів він.

Сергій Письменський. Фото - Facebook Сергія Сердюка

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Київській області трагічно помер колишній боєць батальйону "Госпітальєри" Олег Лозинський із позивним "Грізлі".

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Терористи повернули ЗСУ тіло загиблого воїна

В Естонії відкрито назвали Росію загрозою та закликали солдатів до готовності протистояти

У США вакцина від COVID-19 пройшла успішні випробування на людях: дала сильну імунну реакцію

В Україні карантин будуть продовжувати ще багато разів, а пандемія затягнеться на два роки: чого чекати

Завжди трималися разом і захоплювалися ведичними практиками: що відомо про родину, яка загинула у страшній ДТП в Києві