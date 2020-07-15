Стало відомо про смерть бійця "Правого сектора" "Кордона"

У вівторок, 14 липня, помер боєць "Правого сектора" Сергій Письменський із позивним "Кордон".

Про це в Facebook повідомив Сергій Середюк. Боєць 1984 року народження був уродженцем Червонограду Львівської області. На війну він пішов добровольцем. Спочатку їздив на Донбас як волонтер, але потім поїхав в АТО.

"З 3 серпня 2014 по січень 2015 Сергій був у с. Піски, з 21.11 2014 з 15.02.2015 року брав участь у бойових діях у зоні АТО в секторі "М" у складі 8-го окремого батальйону "Аратта" Добровольчого українського корпусу "Правий сектор". Сергій помер майже після 5 років важкого лікування", – розповів він.

Сергій Письменський. Фото - Facebook Сергія Сердюка

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Київській області трагічно помер колишній боєць батальйону "Госпітальєри" Олег Лозинський із позивним "Грізлі".