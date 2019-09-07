Стало відомо, куди відвезли звільнених в'язнів Кремля

11 українських політв'язнів, яких 7 вересня звільнилися з російських тюрем і прибули до Києва, направили в клініку "Феофанія".

Зокрема, на обстеження приїхали Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Володимир Балух, Павло Гриб, Станіслав Клих, Олексій Сізоновіч, Едем Бекіров, Євген Панов і Артур Панов, передає канал "Прямий" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Наразі обстеження проходять дуже швидко. У більшості пацієнтів вже виконані загальні клінічні аналізи крові, ЕКГ, ультразвукові дослідження з боку черевної порожнини. Двом пацієнтам проведена ехокардіографія, функціональні дослідження з боку серця, рентгенографія легенів практично всім пацієнтам зроблені. Також проведені дослідження судин нижніх кінцівок, там, де є проблеми", – заявив заступник головного лікаря Андрій Строкань.

Він додав, що родичі перебувають поруч з пацієнтами.

Обмін полоненими Офіс президента

Лікар не уточнив, хто з українців уже залишив клініку. За його словами, він не має права поширювати цю інформацію без згоди пацієнтів.

Також відомо, що 24 звільнених моряків доставили до Військового госпіталю.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві. Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх в результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.

Обмін полоненими між Зеленським і Путіним викликав ажіотаж на Заході.

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