Головна Новини
8 вересня • оновлено в 11:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Стало відомо, куди відвезли звільнених в'язнів Кремля

7.9т Читати матеріал російською

11 українських політв'язнів, яких 7 вересня звільнилися з російських тюрем і прибули до Києва, направили в клініку "Феофанія".

Зокрема, на обстеження приїхали Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Володимир Балух, Павло Гриб, Станіслав Клих, Олексій Сізоновіч, Едем Бекіров, Євген Панов і Артур Панов, передає канал "Прямий" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Наразі обстеження проходять дуже швидко. У більшості пацієнтів вже виконані загальні клінічні аналізи крові, ЕКГ, ультразвукові дослідження з боку черевної порожнини. Двом пацієнтам проведена ехокардіографія, функціональні дослідження з боку серця, рентгенографія легенів практично всім пацієнтам зроблені. Також проведені дослідження судин нижніх кінцівок, там, де є проблеми", – заявив заступник головного лікаря Андрій Строкань.

Він додав, що родичі перебувають поруч з пацієнтами.

Новини
"До перемоги ще далеко!" Сенцов зробив першу заяву після звільнення

Обмін полоненими

Обмін полоненими

Офіс президента

Лікар не уточнив, хто з українців уже залишив клініку. За його словами, він не має права поширювати цю інформацію без згоди пацієнтів.

Також відомо, що 24 звільнених моряків доставили до Військового госпіталю.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві. Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх в результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

  • Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.

  • Обмін полоненими між Зеленським і Путіним викликав ажіотаж на Заході.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Обмін полоненими Українські політв'язні в Росії
Особи
Олег Сенцов Володимир Балух Павло Гриб Станіслав Клих Олександр Кольченко Роман Сущенко Микола Карпюк Євген Панов Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
7
Смішно
18
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"направили в клинику "Феофания" - КПЗ теперь так называется?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Провели обследования, мозгов не обнаружили, всё в порядке, окраинцам мозги не положены.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
2

Блоги / думки

ads pixel