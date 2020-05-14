Стало відомо, коли запрацюють кінотеатри в Україні

Тимур Григоренко Суспільство 17:35, 14.05.2020 Оновлено: 17:36, 14.05.2020

В Україні очікується відкриття кінотеатрів, театрів і концертних організацій на 4-5 етапі виходу з карантину.

На даний момент в країні немає можливості відкрити ці заклади для відвідувачів, повідомила в.о. міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко, передає УНІАН.

"Зараз ми, навіть не стільки ми, скільки головний санітарний лікар, не бачимо можливим відкрити для відвідування ні кінотеатри, ні концертні організації, ні театри. За підрахунками і нашими дискусіями, ми думаємо, що це вже приблизно четвертий-п'ятий етапи виходу з карантину , коли вже майже всі обмеження будуть скасовані", – зазначила вона.

Стало відомо, коли запрацюють кінотеатри в Україні

На її думку, відкриття кінотеатрів та інших розважальних закладів відбудеться не раніше липня. При цьому уряд буде враховувати сценарій захворюваності COVID-19 і яке буде навантаження на медичну систему.

Відзначимо, що ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, метро в Києві може відновити роботу 22 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив 5 етапів виходу з карантину та план зняття обмежень.

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