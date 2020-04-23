Стало відомо, коли в Україні відновить роботу громадський транспорт

Громадський транспорт в Україні може відновити роботу вже з другої половини травня.

Про це в ефірі "Українського радіо" повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, зазначивши, що все буде залежати в першу чергу від того, як буде складатися ситуація з епідемією коронавірусу.

"Це мої особисті прогнози. Я думаю, що громадський транспорт ми почнемо відновлювати з другої половини травня", – сказав він, підкресливши, що в першу чергу буде відновлено роботу внутрішнього пасажирського сполучення.

Що стосується міжнародного пасажирського авіасполучення, то воно знову запрацює після того, як інші країни почнуть відкривати свої кордони.

Ілюстрація РБК-Україна

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення, в якому розповів про умови виходу з карантину.