Стало відомо, коли в Україні відновить роботу громадський транспорт
Громадський транспорт в Україні може відновити роботу вже з другої половини травня.
Про це в ефірі "Українського радіо" повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, зазначивши, що все буде залежати в першу чергу від того, як буде складатися ситуація з епідемією коронавірусу.
"Це мої особисті прогнози. Я думаю, що громадський транспорт ми почнемо відновлювати з другої половини травня", – сказав він, підкресливши, що в першу чергу буде відновлено роботу внутрішнього пасажирського сполучення.
Що стосується міжнародного пасажирського авіасполучення, то воно знову запрацює після того, як інші країни почнуть відкривати свої кордони.
Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення, в якому розповів про умови виходу з карантину.