Стало відомо, коли в Україні відновить роботу громадський транспорт

Кирило Лютий Суспільство 19:52, 23.04.2020

Громадський транспорт в Україні може відновити роботу вже з другої половини травня.

Про це в ефірі "Українського радіо" повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, зазначивши, що все буде залежати в першу чергу від того, як буде складатися ситуація з епідемією коронавірусу.

"Це мої особисті прогнози. Я думаю, що громадський транспорт ми почнемо відновлювати з другої половини травня", – сказав він, підкресливши, що в першу чергу буде відновлено роботу внутрішнього пасажирського сполучення.

Що стосується міжнародного пасажирського авіасполучення, то воно знову запрацює після того, як інші країни почнуть відкривати свої кордони.

Ілюстрація
РБК-Україна

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення, в якому розповів про умови виходу з карантину.

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