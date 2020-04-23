Головна Новини
23 квітня • оновлено в 21:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Стало відомо, коли в Україні відновить роботу громадський транспорт

3.9т
Читати матеріал російською

Громадський транспорт в Україні може відновити роботу вже з другої половини травня.

Про це в ефірі "Українського радіо" повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, зазначивши, що все буде залежати в першу чергу від того, як буде складатися ситуація з епідемією коронавірусу.

"Це мої особисті прогнози. Я думаю, що громадський транспорт ми почнемо відновлювати з другої половини травня", – сказав він, підкресливши, що в першу чергу буде відновлено роботу внутрішнього пасажирського сполучення.

Що стосується міжнародного пасажирського авіасполучення, то воно знову запрацює після того, як інші країни почнуть відкривати свої кордони.

Ілюстрація

Ілюстрація

РБК-Україна

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення, в якому розповів про умови виходу з карантину.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Карантин в Україні
Особа
Владислав Криклій
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
4
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7170.

    Вилікувалися: 504. Померли: 187.

  • У світі захворіли майже 2,67 мільйони осіб, загинули – понад 186 тисячі.

  • МОЗ назвало причину різкого спалаху коронавірусу в Україні.

  • Названий новий осередок коронавірусу в тілі людини, який залишається надовго.

  • Росія стала першою в світі за кількістю нових заражених COVID-19.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги