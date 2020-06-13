Стало відомо, коли в "Борисполі" з'явиться біометричний контроль

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" планують обладнати системами біометричного контролю в 2021 році.

Про це OBOZREVATEL розповів директор зі стратегічного планування аеропорту Антон Борисюк. Він уточнив що реалізація проекту планувалася на 2020 й, але її вирішено перенести на наступний рік (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Нормативна база в Україні це вже дозволяє. Експериментальний період півтора року такий апарат в зоні прильоту працював. Закупівля устаткування запланована, але, на жаль, через фінансування проект буде реалізований тільки в 2021 році", – зазначив Борисюк.

Він також розповів, як працюватиме така система: "При проходженні такого контролю достатньо прикласти до апарату паспорт, камера перевіряє що ви це ви. Інформація надходить на пульт інспектора, який контролює одночасно кілька кабінок, потім ворота відкриваються, і ви можете проходити".

Як повідомляв OBOZREVATEL, через карантин наприкінці квітня міжнародний аеропорт "Бориспіль" залишився майже без резервних фінансів. Щомісячні втрати в результаті зупинки авіасполучення становили 380 млн грн.