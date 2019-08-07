Томос для України: озвучений наступний крок Варфоломія

Повноцінні служіння в Андріївській церкві, де розміщено постійне представництво (Ставропігія) Вселенського Патріарха Варфоломія в Україні, почнуться вже в кінці року.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів директор департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури України Андрій Юраш. За його словами, мова йде про повноцінне відновлення Андріївської церкви і закінчення там реставраційних робіт.

"Також там має запрацювати офіс, який буде розташований внизу, в так званому стилобаті Андріївської церкви. Тому з обох сторін потрібна комунікація, щоб перевести відносини на робочий рівень", - сказав Юраш.

Андріївська церква Радіо Свобода

За його словами, в ході майбутньої зустрічі Володимира Зеленського і Варфоломія в Стамбулі 8 серпня президент України підтвердить Фанару, що Україна продовжить багаторівневу комунікацію з Вселенським патріархом.

"Системні відносини між Києвом і Фанаром налагодилися ще за часів Кучми, коли вперше зрозуміли безперспективність орієнтації на Москву. При Ющенку вони вийшли на рівень високої комунікації - тоді відбувся перший офіційний візит. Янукович з цього контексту випав, а апогеєм, звичайно, були часи президентства Порошенко, коли Україна отримала Томос. І тому цілком логічно, що 20-річний досвід комунікації між Вселенським Патріархом і Україною повинен бути продовжений. Тому з часу обрання Зеленського йшли неформальні меседжі про бажання такої комунікації ", - вважає Юраш.

Релігієзнавець прогнозує, що Патріарх Варфоломій використає зустріч з президентом України щоб зняти негативні моменти, які виникли через діяльність опонентів - і представить новій українській владі з перших вуст роз'яснення і своє бачення того, як повинен йти процес розвитку української помісної церкви і ролі в ній Фанару.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7-8 серпня президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Туреччини, де зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, турецькими бізнесменами та дипломатами, а також з Вселенським Патріархом Варфоломієм.

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