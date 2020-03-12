Головна Новини
12 березня • оновлено в 16:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Стало відомо, коли найбільш заразні інфіковані коронавірусом пацієнти

3.4т
Читати матеріал російською

Пацієнти, інфіковані коронавірусом, є найбільш заразними до того, як у них з'являються важкі симптоми.

Такі результати дослідження Інституту мікробіології Бундесверу в Мюнхені, повідомляє Daily Mail. Результати показали, що зразки COVID-19 мали дуже високе вірусне навантаження, коли суб'єкти проявляли тільки незначні симптоми, такі як втома або кашель.

Це говорить про те, що якщо підозрюваний на коронавірус кашляє, чхає чи не миє руки, його оточуючим буде легко заразитися.

Німецьке дослідження – одне з перших досліджень коронавирусу

Німецьке дослідження – одне з перших досліджень коронавирусу

pixabay.com

Також було виявлено, що такі люди продовжують залишатися заразними навіть після того, як почувають себе краще.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Теги
дослідження вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги