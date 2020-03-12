Стало відомо, коли найбільш заразні інфіковані коронавірусом пацієнти

Пацієнти, інфіковані коронавірусом, є найбільш заразними до того, як у них з'являються важкі симптоми.

Такі результати дослідження Інституту мікробіології Бундесверу в Мюнхені, повідомляє Daily Mail. Результати показали, що зразки COVID-19 мали дуже високе вірусне навантаження, коли суб'єкти проявляли тільки незначні симптоми, такі як втома або кашель.

Це говорить про те, що якщо підозрюваний на коронавірус кашляє, чхає чи не миє руки, його оточуючим буде легко заразитися.

Німецьке дослідження – одне з перших досліджень коронавирусу pixabay.com

Також було виявлено, що такі люди продовжують залишатися заразними навіть після того, як почувають себе краще.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 березня в ВООЗ офіційно оголосили, що спалах нового коронавирусу в світі є пандемією.

Число інфікованих коронавірусом COVID-19 в усьому світі станом на 12 березня наблизилося до 126 тисяч осіб, померли вже більше 4900 пацієнтів.

Хвороба проникла вже в 114 країн, серед них і Україна. При цьому більше 66 тис. осіб вже вилікувалися від захворювання.

Разом з тим експерти запевняють, що ймовірність заразитися коронавірусом за межами небезпечних регіонів (Китай, Південна Корея, Італія та Іран) – мінімальна, однак клінічна картина все ще не до кінця вивчена медиками.

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