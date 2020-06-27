Стало відомо ім'я Героя ЗСУ, який загинув на Донбасі 27 червня

Марина Погорілко Суспільство 22:24, 27.06.2020 Оновлено: 22:25, 27.06.2020

У суботу, 27 червня, на Донбасі в результаті розриву невідомого боєприпасу загинув сержант 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Іван Дедюх, родом із Тернополя.

Про це виданню LB.ua повідомив священник, настоятель каплиці-пантеону загиблим в АТО в селі Лішня Кременецького району Андрій Любунь.

Повідомляється, що Дедюх народився 21 січня 1983 року. На Донбасі воював із 2014 року.

Іван Дедюх (праворуч) загинув на Донбасі 27 червня
(Facebook Андрія Любуня)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 червня на Донбасі помер один український військовослужбовець, іще двоє бійців отримали поранення. Розрив невідомого боєприпасу стався поблизу Старогнатівки.

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