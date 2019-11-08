Стало відомо, хто випихає українських студентів за кордон

Розробкою жорсткості умов для переведення та поновлення студентів в українських університетах займається ексзаступник міністра освіти Тарас Фініков та генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих в Міносвіти Олег Шаров.

Як повідомляє Lenta.UA, в Міносвіти підготували проект наказу "Про затвердження Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються в закладах вищої освіти, і надання їм академічної відпустки", яким передбачається, що студенти при відновленні та переводі з університету в університет повинні проходити зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з нуля.

Це автоматично призведе до масового відтоку молоді в закордонні вузи, куди перевестися навчатися буде набагато простіше, ніж заново зубрити всю шкільну програму, ризикуючи "зрізати" на тому, що кожен рік ЗНО в Україні змінюється.

І навпаки – українські студенти, які зараз навчаються за кордоном, не зможуть повернутися в Україну, щоб довчитися тут – через банальну специфіку вітчизняної екзаменаційної системи, яку так хочуть впровадити чиновники.

cut.ac.cy

Відразу кілька поінформованих джерел повідомили виданню про те, що кардинальне ускладнення правил для переведення студентів з вузу до вузу найбільш активно просуває в Міносвіти Олег Шаров – генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих, який до того, як потрапити в Міносвіти в 2015 році, в протягом 17 років працював в університеті "КРОК". Його дружина Олена Шарова є доцентом кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами в цьому ж університеті.

А ключовою фігурою в даному вузі і, заодно, в просуванні ідеї обов'язкового проходження ЗНО для тих студентів, хто з тих чи інших причин перекладається або відновлюється на навчанні, є професор, ексзаступник міністра освіти в 2009-2010 роках Тарас Фініков. Він також є співзасновником "КРОКу", і в наукових колах відомий своєю неприкритою любов'ю до Польщі, а вірніше – до розробки різних стратегій і концепцій "під" отримання різних грантів.

"Як відзначають експерти, ні в одній країні Європи не потрібно здавати шкільні іспити (а ЗНО, по суті, є ні що інше, як атестат зрілості) двічі – після закінчення школи і при поверненні-відновленні на навчання до вищого навчального закладу. Кому може бути вигідна така модель? Очевидно, тільки закордонним вузам – особливо польським вищим навчальним закладам, які стануть головними вигодонабувачами від цієї "реформи", - йдеться в матеріалі.

Як писав OBOZREVATEL, заступник міністра освіти Єгор Стадний заявив про великі корупційні схеми в університетах через іноземних студентів і брокерів, які рекрутують їх за кордоном.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал