Стало відомо, де Зеленський зустріне Новий рік
Президент України Володимир Зеленський планує зустріти Новий рік в Івано-Франківській області.
Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак, пише "Інтерфакс-Україна". Він уточнив, що це буде резиденція "Синьогора" в селі Гута (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Вона заснована у 2001 році з ініціативи другого президента країни Леоніда Кучми поблизу масиву Горгани на базі старого санаторію – серед гірських соснових лісів на висоті 600 м над рівнем моря.
На 10 тисячах гектарів "Синьогори" розташовані гостьові котеджі, зимовий сад, вертолітний майданчик, мисливські вежі, лижна траса з підйомником, ставок та інші об'єкти.
Найчастіше перші особи України приїжджали сюди взимку на новорічні та різдвяні свята або влітку на полювання.
Найбільші зміни були внесені в територію та будівлю резиденції при президенті-втікачі Вікторі Януковичі.
У 2019-му Новий рік тут зустрічав п'ятий президент України Петро Порошенко з сім'єю.
Зустріч 2020 го в "Синьогорі" святкував Зеленський.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за визнанням дружини президента Олени Зеленської, переїхати жити на держдачу в Конча-Заспі їхню сім'ю вмовила служба охорони глави держави.
За її словами, там було не дуже комфортно, адже котедж, відомий як "дача Ющенка", не є їхнім будинком.