Стало відомо, де Зеленський записував новорічне привітання

У ніч із 31 грудня на 1 січня президент Володимир Зеленський привітає українців із Новим 2021 роком і Різдвом Христовим спічем, який його команда знімала в чотирьох локаціях Києва.

Поки остаточний варіант відеозвернення до народу ще не готовий. Про це повідомляє "Страна" з посиланням на джерела в Офісі президента.

Зазначено, що в ці дні Зеленський закінчує роботу над записом і монтажем свого виступу, що українці побачать у новорічну ніч.

Відомо, що його записували в кілька дублів, знімаючи на вулиці Банковій у столиці, в Маріїнському парку, на Михайлівській площі і біля Софійського собору поблизу головної ялинки країни.

"Ще пишуть. Остаточної версії немає – є поки чудові ідеї, які шліфують", – цитує видання слова свого джерела.

Нагадаємо, що українці неоднозначно сприйняли відеозвернення президента України Володимира Зеленського, яким він привітав їх із Новим 2020 роком. Дехто присвятив коментарям із цього приводу окремі пости у соцмережах. Думки людей розділилися: одні критикували слова зі звернення глави держави, інші зазначили, що "українці зробили хороший вибір", проголосувавши за такого кандидата.

Із повним текстом привітання Зеленського із Новим 2020 роком можна ознайомитися за посиланням. Пізніше в цьому новорічному зверненні президента знайшли плагіат на статтю класика української літератури Уласа Самчука "Нарід чи чернь?".

Як повідомляв OBOZREVATEL: