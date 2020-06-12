Стало відомо, де Зеленська бувала перед зараженням COVID-19: з'явилися фото

Вікторія Довгань Суспільство 15:08, 12.06.2020

Перша леді України Олена Зеленська перед тим, як у неї діагностували коронавірус COVID-19, встигла провести кілька офіційних зустрічей.

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Зокрема, вона відвідала альтернативний заклад соціального захисту Happy Home, де поспілкувалася з шістьома маленькими вихованцями, а також захід Представництва Дитячого фонду ООН в Україні. Відповідні фотографії опубліковані на сторінці дружини президента в Instagram і Facebook. Вони датовані 1 червня.

Олена Зеленська на заході Представництва Дитячого фонду ООН в Україні
Facebook Олени Зеленської
Олена Зеленська в інтернаті з дітьми
Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська в інтернаті з дітьми
Instagram Олени Зеленської

На всіх світлинах Зеленська була у захисній медичній масці, проте, судячи з кадрів, близько контактувала з дітьми: брала їх на руки і обіймала.

Олена Зеленська в інтернаті з дітьми
Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська в інтернаті з дітьми
Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська в інтернаті з дітьми
Instagram Олени Зеленської

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