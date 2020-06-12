Стало відомо, де Зеленська бувала перед зараженням COVID-19: з'явилися фото
Перша леді України Олена Зеленська перед тим, як у неї діагностували коронавірус COVID-19, встигла провести кілька офіційних зустрічей.
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Зокрема, вона відвідала альтернативний заклад соціального захисту Happy Home, де поспілкувалася з шістьома маленькими вихованцями, а також захід Представництва Дитячого фонду ООН в Україні. Відповідні фотографії опубліковані на сторінці дружини президента в Instagram і Facebook. Вони датовані 1 червня.
На всіх світлинах Зеленська була у захисній медичній масці, проте, судячи з кадрів, близько контактувала з дітьми: брала їх на руки і обіймала.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
про те, що у Зеленської діагностовано коронавірус, 12 червня повідомив Офіс президента України. Там запевнили, що перша леді почуває себе добре і не має ніяких симптомів хвороби.
Решта членів її сім'ї, включаючи президента Володимира Зеленського та дітей, також здали тести на CОVID-19. Вони показали негативний результат.
Нагадаємо, раніше Зеленський зізнався, що хотів спеціально заразитися коронавірусом. Так він хотів підтримати людей, щоб їм було легше.