Стало відомо, чи зупинять транспорт під час локдауну в Україні

У разі введення локдауну в Україні рух міського, внутрішньообласного й міжміського транспорту обмежувати не будуть.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі телеканалу "1+1". За його словами, внутрішні перельоти також скасовувати не планується.

Що стосується міжнародного авіасполучення, то варто брати до уваги ситуацію в іншій країні.

"Навіть у тих країнах, які вводили деякі обмеження щодо функціонування різних галузей, транспорт залишається працювати. Це артерія передусім для економіки. Інакше важко ділову активність підтримувати. Я буду наполягати, щоб транспорт залишався робочим", – сказав міністр.

Під час локдауну мати право користуватися транспортом, ймовірно, зможуть тільки працівники критичної інфраструктури.

"Ви пам'ятаєте, як обмежувалося на початку, коли критична інфраструктура працювала. Виходити треба з раціонального підходу. Умовно, якщо не треба їхати на роботу, тому що карантин, або в торговий центр, тому що він закритий, то і навантаження на транспорт менше. Тому люди будуть пересуватися переважно з бізнес-потреб", – сказав Криклій.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні не збираються продовжувати карантин вихідного дня і вводити повний локдаун у грудні.