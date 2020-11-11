Стало відомо, чи стосуватиметься карантин салонів краси і ринків

Борис Бондар Суспільство 18:47, 11.11.2020 Оновлено: 19:00, 11.11.2020

Під час карантину вихідного дня, який ввів Кабінет міністрів України 11 листопада, роботу салонів краси буде заборонено.

Про це повідомило видання "Страна". Журналісти послалися на коментар джерела в уряді.

Також не повинні працювати і всі ринки, крім продовольчих.

Нагадаємо, на час карантину вихідного дня (з 14 по 30 листопада) до загальних обмежень додаються такі:

  • в суботу та неділю повинні закрите все, крім продуктових магазинів, аптек, зокрема й ветеринарних; заправок (але без зон харчування), СТО, транспорту;

  • ресторани, кафе, інші заклади громадського харчування повинні працювати тільки "на винос";

  • не працюватимуть фітнес-зали, басейни;

  • закриваються установи культури, крім закладів із виробництва аудіо-візуальних творів з обмеженням доступу на місце зйомки.

Карантин вихідного дня

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення ввести карантин вихідного дня з 14 по 30 листопада.

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