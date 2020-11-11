Стало відомо, чи стосуватиметься карантин салонів краси і ринків

Під час карантину вихідного дня, який ввів Кабінет міністрів України 11 листопада, роботу салонів краси буде заборонено.

Про це повідомило видання "Страна". Журналісти послалися на коментар джерела в уряді.

Також не повинні працювати і всі ринки, крім продовольчих.

Нагадаємо, на час карантину вихідного дня (з 14 по 30 листопада) до загальних обмежень додаються такі:

в суботу та неділю повинні закрите все , крім продуктових магазинів, аптек, зокрема й ветеринарних; заправок (але без зон харчування), СТО, транспорту;

ресторани, кафе, інші заклади громадського харчування повинні працювати тільки "на винос" ;

не працюватимуть фітнес-зали, басейни;

закриваються установи культури, крім закладів із виробництва аудіо-візуальних творів з обмеженням доступу на місце зйомки.

Карантин вихідного дня

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення ввести карантин вихідного дня з 14 по 30 листопада.