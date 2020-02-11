В Україні не планують відновлювати доступ до російських соцмереж "ВКонтакте" і "Однокласники", а також сервісів і сайтів, які були заблоковані в 2017 році.

Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський "РБК-Україна". Термін заборони стікає вже навесні, проте міністр планує продовжити його.

"Я вважаю, що треба продовжувати заборону, тут навіть немає ніякої дискусії", – зазначив Бородянський.

Він підтвердив свій намір журналістам.

"Будемо ініціювати. Обов'язково", – підсумував Бородянський.

Вирішена доля ВКонтакте і "Однокласники" в Україні Фокус

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні Україна раптово стали доступні на деякий час російські сайти, які потрапили під заборону після указу президента в 2017 році через лазівки в законі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал