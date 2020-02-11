Головна Новини
11 лютого • оновлено в 11:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Стало відомо, чи розблокують "ВКонтакте" і "Однокласники" в Україні

2.6т
Читати матеріал російською

В Україні не планують відновлювати доступ до російських соцмереж "ВКонтакте" і "Однокласники", а також сервісів і сайтів, які були заблоковані в 2017 році.

Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський "РБК-Україна". Термін заборони стікає вже навесні, проте міністр планує продовжити його.

Новини
Податок на соцмережі та YouTubе: "Слуга народу" розробила кардинальне рішення

"Я вважаю, що треба продовжувати заборону, тут навіть немає ніякої дискусії", – зазначив Бородянський.

Він підтвердив свій намір журналістам.

"Будемо ініціювати. Обов'язково", – підсумував Бородянський.

Вирішена доля ВКонтакте і "Однокласники" в Україні

Вирішена доля ВКонтакте і "Однокласники" в Україні

Фокус

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні Україна раптово стали доступні на деякий час російські сайти, які потрапили під заборону після указу президента в 2017 році через лазівки в законі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Катерина Луговська
Особа
Володимир Бородянський
Місце
Україна
Теги
Однокласники вконтакте
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
6
7
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Скоро xoxлам и думать запретят)))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Mega Death, так они и некогда и не думали за них всегда кто нибудь думает.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Tургенев Виталий
Tургенев Виталий
Mega Death, шо ты тут высрал, убогий?! Ставь vpn и сиди сколько хочешь. Улавливаешь разницу между запретили гражданам и запретили трансляцию сливнойбачёкньюз? Да и кому этот колхоз вконтакте и одноклассники интересен?!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги