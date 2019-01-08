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''Стало по-диктаторському!'': кримчан шокували витівки окупантів на Різдво

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В окупованому Криму на Різдво стався кричущий випадок – прихожан не пустили у церкву.

Користувачі мережі активно обговорювали цей скандал, згадуючи, що такі безчинства почалися після анексії українського півострова.

"А за України пускали на всі свята, я завжди ходила", – писала Milena Skripay.

"Досить скаржитися уже, пора зрозуміти, куди припливли", – зазначила Олександра Філімонова.

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"Звертайтеся безпосередньо до Халюти (Сергій Халюта – директор "Херсонеса"), це його резиденція там стоїть. І він так само вирішує, коли можна у собор ходити, а коли він зайнятий", – повідомив у мережі Павло Колодченко.

"Який прекрасний цей світ, усе має бути дозоване, бояться, щоб не розперло від благодаті", – підкреслила Tatjana Simon.

Депутат РФ Руслан Бельбек у Facebook повідомив, що йому телефонували люди із Севастополя і скаржилися на цю ситуацію.

"Це неприпустиме нехтування прав і почуттів віруючих. Хочу зауважити, що ніхто в нашій країні не має права диктувати релігійним людям, як вони повинні молитися, о котрій і де! Ті, хто думають по-іншому – йдуть врозріз із Конституцією РФ", – заявив він.

''Стало по-диктаторському!'': кримчан шокували витівки окупантів на Різдво

Скріншот

''Стало по-диктаторському!'': кримчан шокували витівки окупантів на Різдво

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, жителів Севастополя не пустили в храм на різдвяне богослужіння у Володимирський кафедральний собор, який розташований на території Херсонеса.

Біля входу зібралися понад 100 осіб, але охоронці заявили, що їм не давали команди пускати віруючих у храм до опівночі. Людям запропонували помолитися біля огорожі, дивлячись на собор.

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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Посмеяло...100 человек))))))))))))))))))))))))
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
*2-4 лайка под постом Руслана Бульбека особо радуют. Хохлы если вас в своей стране считаю за тупой скот, нефиг в этом москалей винить
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Конечно, кому еще жаловаться православным на Рождество, кроме как не Руслану Бульбеку.
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