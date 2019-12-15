"Стало ніяково": міністр Дубілет раптово відмовився від держохорони

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет раптово прийняв рішення найняти двох приватних охоронців і відмовився від державної охорони, що складається з "цілого взводу".

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "ICTV". Дубілет зізнався, що йому "незручно" в супроводі великої кількості людей.

"Я коли звернувся за державною охороною, виявилося, що там не просто тобі дають одного або двох чоловік, там якийсь взвод на мене планували виділити. Мені стало якось ніяково від того, що держава буде витрачати на мене такі ресурси. Тому я вирішив за свій рахунок найняти двох людей. Зараз зі мною ходить два приватні охоронці ", – сказав він.

Дмитро Дубілет Фокус

У той же час, міністр сподівається, що охорона буде тимчасовим заходом.

Цікаво, що на початку листопада цього року Дубілет звернувся в Управління державної охорони з проханням надати йому охорону. Він зазначив, що така необхідність пов'язана з тим, що навколо нього "утворилося дві зони напруги".

Зокрема, одна з них пов'язана з боротьбою з тіньовими алкоголем, яка повинна показати результат у вигляді додаткових надходжень до бюджету в 5-10 млрд грн на рік. Друга пов'язана з тим, що він один з координаторів проведення конкурсів на державні топ-посади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директор Інституту демографії рознесла Дубілета через "економ-перепису".

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