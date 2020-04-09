У Православній Церкві України визначилися з додатковими заходами безпеки в умовах епідемії коронавірусу при проведенні богослужінь. Про те, як тепер проходитимуть служби, поховання, Пасха і Поминальні дні, OBOZREVATEL стало відомо з отриманого з власних джерел рішення Священного Синоду ПЦУ.

Напередодні дуже важливого для православних українців релігійного свята - Великодня - і беручи до уваги ризики від масового скупчення народу під час богослужінь, у Православній церкві поки вирішили не вдаватися до крайніх заходів і не закривати повністю храми. Проте певні обмеження у роботі храмів з урахуванням вимог карантину, будуть впроваджені.

Зокрема, під час богослужінь у храмі можуть бути присутніми не більше 10 осіб, включаючи священнослужителів, служителів церкви і людей, що забезпечують відео-трансляції богослужінь. При цьому, як сказано в рішенні Синоду ПЦУ, обмеження стосуються також парафіян, які зберуться на територіях біля храмів на відкритому повітрі: відповідно до встановлених в Україні на час карантину правил, їх можуть оштрафувати за порушення карантину співробітники Нацполіції.

У періоди між богослужіннями у великому храмі не може перебувати більше двох осіб, не рахуючи священника. Для невеликих церков допускається присутність одного прихожанина. При цьому, біля входу в храм забороняється утворення черги.

Відтепер рекомендації Міністерства охорони здоров'я України будуть враховуватися і при проведенні похорону. Одночасно в приміщенні можуть перебувати не більше 10 осіб - по одному на кожні 10 кв м площі. Між присутніми повинна зберігатися безпечна дистанція - мінімум 1,5 м. Крім того, на час епідемії рідним забороняється цілувати покійного через ризик інфікування.

Замість походів до храму парафіян ПЦУ закликають долучатися до богослужіння за допомогою трансляції.

"Перебуваючи вдома і приєднуючись до богослужіння за допомогою трансляції, віруючі зобов'язані слухати богослужіння і творити молитву перед іконою, перебуваючи в будинку, як у храмі, дотримуючись простих правил участі у храмовому богослужінні і недопуску ставлення до трансляції богослужіння тільки як до видовища", – відзначено в рішенні Священного Синоду ПЦУ.

При цьому, в ПЦУ будуть наполягати на неприпустимості повної зупинки богослужінь і закриття храмів.

"Будемо наполягати перед державною владою і органами місцевого самоврядування щодо того, що богослужіння і молитва, діяльність священнослужителів і церковнослужителів не можуть бути повністю зупинені. Храми повинні залишатися доступними для особистого відвідування віруючими, з дотриманням норм карантину, підвищеної санітарної безпеки і "соціальної дистанції" . У разі введення спецдозволів на пересування будемо вимагати надати такі дозволи священнослужителям для вивиконання ними своїх релігійних обов'язків", – сказано в рішенні Синоду ПЦУ.

Разом з тим, в ПЦУ за можливосты звільнятимуть від роботи у храмах священиків і церковнослужителів старше 60-ти років. При цьому, у Синоді вважають, що священики із групи ризику за віком повинні бути включені в перелік виключень з рішення уряду про обов'язкову самоізоляцію - у разі, якщо вони виконують суспільно важливі обов'язки.

У найближчі релігійні свята - Вербну неділя, Страсну Седмицю, Великдень і Великодню Седмицю - ПЦУ просить своїх прихожан максимально залишатися вдома і приєднуватися до молитви дистанційно - за допомогою трансляцій з місцевих храмів, кафедральних соборів єпархій або кафедрального собору предстоятеля.

У зв'язку з забороною масових заходів освячення верби і великодніх страв в церквах і біля них проводить не будуть - щоб уникнути скупчення людей.

У той же час, віруючим обіцяють індивідуальне спілкування в церквах і монастирях - особливо, в святкові дні: неділя 12 квітня, суботу 18 квітня, неділя 19 квітня. У ці дні в храмах обов’язково буде присутній черговий священнослужитель.

У невеликих населених пунктах - селах і селищах міського типу, де превалює приватна забудова - будуть освячувати великодні страви у дворах чи на вулицях - з дотриманням "соціальної дистанції". Індивідуальне освячення відбуватиметься 18 та 19 квітня. Також планують освячувати великодні страви заздалегідь - у місцях їх виробництва і реалізації. При цьому, споживачів будуть повідомляти, що їхні великодні паски вже освячені православним священнослужителем.

Якщо жоден з перерахованих способів для парафіян недоступний - їм дозволяється у день свята після прочитання відповідних молитов самим окропити вербу або великодні продукти святою водою.

Також в ПЦУ просять православних українців потурбуватися про те, щоб освячені паски були на святкових столах і у тих, кому через карантин не можна виходити з дому - в українців старшого віку, тих, хто хворіє або перебуває на самоізоляції.

Через карантин у ПЦУ вирішили перенести Поминальні дні: відвідування кладовищ священиками і віруючими після Пасхи переноситься на Троїцьку батьківську поминальну суботу - 6 червня 2020 року.