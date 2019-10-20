Так, друзья — сегодня будет интересный пост с цветными снимками сталинского СССР. В 1950-х годах в СССР побывал американский профессор Томас Тэйлор Хэммонд, который сделал за время этой поездки множество цветных снимков — в США тех лет, в отличие от нищего совка, цветная плёнка была доступна даже обычным гражданам, а не только корреспондентам СМИ. Профессор Хэммонд изучал устройство быта советских людей, и лично для меня его снимки являются исключительно интересными — так как во-первых это немногочисленные цветные снимки СССР тех лет, а во-вторых — они сделаны американцем, который замечал многое из того, чего не видели советские граждане.

Но тут нужно учесть ещё один момент — американский профессор ездил по СССР явно с сопровождением (как минимум, с каким-нибудь "переводчиком" из спецслужбистов), и поэтому самую жесть ему фотографировать не позволили бы. Но и то, что удалось заснять американскому профессору — впечатляет, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в этом посте — рассказ о том, каким увидел СССР 1950-х годов американский профессор с фотоаппаратом.

02. Интерьер советской квартиры пятидесятых. Как видим, ковры на стенах были популярны уже тогда — в рунете часто пишут, что мода на ковры пошла с начала 1960-х, когда появились первые хрущёвки — в них ковры способствовлаи лучшей тепло-и звукоизоляции тонких стен. Ещё обращает на себя внимание лакированная этажерка — исключительно популярная в те годы мебель, засветилась на многих фото и в фильмах.

03. Стройка — возводятся дома, назваемые сейчас "сталинками". На переднем плане фотограф запечатлел убогие хибары, которые можно было встретить в советских городах (даже крупных) ещё и в семидесятые-восьмидесятые годы — в таких убогих лачугах жили многие советские горожане.

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04. Сельская школа. Над доской висит портрет Сталина — а это значит, что фото сделано до 1956 года. Есть ещё счёты – никаких других учебных пособий вокруг доски не видать.

05. Автопарк пятидесятых годов. На легковой "Победе" в провинции мог ездить, например, глава местной партийной ячейки или же председатель богатого колхоза. Районное начальство пятидесятых годов больше предпочитало ЗИМ-ы, а столичные шишки раскатывали сплошь на ЗИС-110 — это был самый крутой "членовоз" тех лет. Обычные крестьяне ни о каком автомобиле и мечтать не могли — сравните с теми же США, где в пятидесятые годы автомобиль был у многих семей.

06. Автомобиль везет крестьян на полевые работы. Картинка напоминает какой-то кадр из фильма 1950-х годов (вроде "Иван Бровкин на целине"), вот только машина выглядит погрязнее, люди одеты похуже и в целом мало напоминают столичных артистов из советских пропагандистских фильмов.

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07. Полевые работы — комбайн убирает зерно.

08. Доярки в хлеву с коровами. Обратите внимание на женщину справа — она ещё совсем молодая, а у неё уже стоят жуткие советские металлические коронки. Зубы у советских людей выпадали от плохого и скудного питания с малым количеством белка, а также от тяжёлой работы.

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09. Интерьер зажиточной сельской хаты, считающейся зажиточной и богатой:

10. Укадка асфальта. Жаль, в кадр не попала полностью асфальтоукладочная машина — фотоснимки дорожной техники тех лет исключительная редкость. На тяжёлой работе асфальтоукладчицей работает молодая женщина.

11. Несколько портретных снимков — девочка торгует луком на улице.

12. Мальчик подрабатывает на стройке.

12. Этот же мальчик и девочка помладше. Обратите внимание, как одеты дети, а также на их обувь (вернее, её отстутствие). Каждый раз, когда вижу такие фото, вспоминаю идиотскую фразу, которую форсят сталинисты — "Сталин принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой".

13. Пенсионерки пятидесятых — типичный пример пожилого человека, прожившего жизнь в СССР.

14. Уличное фото — очередь за квасом. Продажа более-менее приличного продукта в СССР тут же собирала очереди — и тут СССР практически не отличался от других совковых стран.

15. Один из детских садиков, занятие по пению. Как по мне — так больше напоминает армейскую муштровку. Любое учреждение в СССР, где собирались люди в количестве больше двух (от больницы до детсткого садика) — превращалось в закрытое учреждение армейского типа.

16. А это пионерлагерь тех лет. Обратите внимание на сохранившуюся ещё статую со Сталиным на переднем плане — в лагере детям рассказывали, что всё что они видят вокруг — они имеют лишь только благодаря товарищу Сталину, а если бы не он и не советская власть — то на месте СССР была бы чёрная дыра, состоящая из вонючей антиматерии.

17. Столовая, фото сделано в том же пионерлагере.

18. Улица, фото сделано скорее всего в Москве. Обратите внимание на полное отсутствие улыбчивых лиц, такое ощущение что все озабочены какими-то мировыми проблемами. Как можно спокойно жить и улыбаться, когда в Украине орудует Бандера?

19. Ещё уличное фото, та же история.

20. Рынок. Такие весы с чашками вполне успешно функционировали вплоть до начала 1990-х годов и являлись предметом манипуляций советских продавщиц.

21. Рынок, продажа аквариумных рыбок.

22. Очередь в киоск за фруктами. Обратите внимание, что на витринах стоят в основном какие-то банки с консервами — свежих овощей и фруктов в СССР практически не бывало из-за отстуствия технологий их нормальной доставки и хранения. Спутник в космос запустить могли, а довести не сгнившую капусту в соседний магазин — нет.

23. "Пиво, воды". Фото сделано в Украине.

23. Интерьер магазина, немного напоминающий аптеку. Тоже Украина.

24. Ленинградское метро с портретом Сталина. Россияне почему-то до сих пор считают Ленинградское и Московское метро "лучшими в мире" — пропагандистский штамп из 1930-х годов, в который верят люди, не видевшие больше ни одного метрополитена в мире.

25. Уличная торговля кочанами белой капусты. Выглядит не слишком презентабельно, в фильмах пятидесятых такого не увидите.

26. А это — вероятнее всего одна из "рабочих колоний" — режимных объектов, на которых трудились заключённые сталинского ГУЛАГа, которые обеспечивали "экономическое благополучие" сталинского совка. Кстати, не в последнюю очередь именно поэтому в начале 1950-х годов, когда ГУЛАГ начал постепенно закрываться, стали снимать множество пропагандистских фильмов про монтажников-высотников и хороших подружек-девчат, что радостно едут в тайгу валить лес — бесплатные заключённые рабы закончились, нужно было вербовать на трудные работы вольнонаёмных...

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете, интересно.

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