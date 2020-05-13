Миллион статей написано на эту тему, сняты тысячи фильмов издано не меньше книг. И казалось бы пришли уже все к одному мнению, что не могла, не имела шансов сталинская Россия победить гитлеровскую Германию сама, ан нет. Каждый год российские пропагандисты встают на защиту индивидуальной одноособной Великой Победы, Великого РУССКОГО народа в Великой отечественной войне!

В этот раз заступницей суверенного права России на единоличную победу Германии выступила голос пропаганды всея Кремля №1, Мараганита Симоньян. Вот что она написала:

"Нацистов победили в первую очередь советские люди. А не США с Великобританией. Я понимаю, что с вашей системой образования и не такие пробелы в знании истории встречаются. Но вы обращайтесь, мы поможем".

По моему великолепно! Представитель страны, которая совершила чудовищный рывок назад к корням в средневековье, будет учить страну которая завтра будет в космос на пикник летать!

Ну да ладно. Грешно смеяться над убогими да нищими. Вернемся лучше к торжеству истины.

Прежде чем начать разбирать причины того почему США и Великобритания имеют право считаться победителями во Второй мировой войне, давайте сразу договоримся называть СССР Россией, ибо как ни крути, но СССР - это все та же Российская Империя у которого были аналогичные цели, методы и идеология. И единственное, что, пожалуй, СССР отличало от Российской Империи - это упаковка, да вороватое маргинальное правительство, которое за 70 лет мутировало в нашу современную политическую и бизнес элиту.

Миф №1: "Мы бы справились сами"!

Надо сказать что любая война - это деньги, и если Германия будучи промышленным гигантом задолго до войны, как это не ужасно прозвучит для многих наших соотечественников, за годы правления Гитлера совершила просто таки невозможное экономическое чудо и стала мировым промышленным гигантом.

К слову, к началу Второй Мировой ВВП Германии был равен ВВП США, Великобритании и России вместе взятых.

Россия же и близко не имел таких успехов. Бездарно проиграв войну за Германию (Польский поход РККА как раз и должен был закончиться в Берлине), Кремль понял, что воевать по старинке: заваливая телами своих солдат укрепления противника у них уже не получится, и кавалерийской атакой можно разве что голубей гонять. Было принято решение максимально оснастить армию танками. При чем построить их не просто много, а нереальное количество - десятки тысяч!

Построить десятки тысяч танков при отсутствии технологий, инженеров и инвестиций невозможно ни при каких условиях. Поэтому единственным возможным вариантом подготовиться к мировой войне было - эти технологии и деньги у мира занять!

Так появилась программа гибридной индустриализации. Американцы изначально строили заводы двойного назначения, на которых можно было выпускать продукцию как промышленного, так и военного назначения.

В период с 1929 по 1939 год американские компании построили 571 промышленный объект на общую сумму 2 млрд долларов!

Как большевики рассчитывались за будущую войну за мировое господство?

Были распроданы остатки царского наследства, предметы искусства - тысячи шедевров из коллекции Эрмитажа ушли за бесценок.

Большевики продавали все: полотна Леонардо, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Рафаэля, Веласкеса.

С кона ушли иконы, книги, предметы роскоши и искусства, коллекционное оружие, императорские регалии, скифское золото и сасанидское серебро.

Когда продавать стало нечего, грабили народ. Миллионы жизней благодаря программе выжимания денег, унес Голодомор.

Все вырученные деньги ушли на так называемую индустриализацию, за ширмой которой скрывалось желание создать огромнейшее производство вооружений для будущей мировой войны.

Так что если говорить откровенно, то революцию Ленин делал за германские деньги на британских винтовках, а не проиграть во Второй Мировой Сталин смог как благодаря горю народа, так и американским деньгам.

Миф №2: "Германия начала на Польшу единолично начала Вторую мировую войну"!

Российские мифологи весьма осмысленно изменили дату начала Второй Мировой Войны, сместив ее на 22 июня 1941 года, тем самым как бы создав в истории место для чуждой нам Второй Мировой войны, и близкой Великой Отечественной. Благодаря этому ходу СССР, по крайней мере для своих сограждан, удалось уйти от обвинений в том, что фактически Вторую Мировую Войну Россия начала вместе с Германией.

На самом деле, согласно договоренностей которые Молотов подписал с Риббентропом в Москве, Стали должен был вступить во Вторую мировую вместе с Гитлером. Вот только Сталин оказался подлее, и вступил в войну значительно позже - 17 сентября.

Зачем он так поступил?

Причин как минимум четыре:

Во-первых: Затянув со вступлением в войну, начатую Германией 1 сентября 1939 года, Сталин фактически подставил Гитлера, так как ему пришлось принять на себя весь удар стран Запада. Во-вторых: Сталин создал для стран Запада видимость того, что у него не было никакого интереса для вторжения в Польшу и никакого тайного соглашения о разделе Польши нет. В-третьих: Сталин фактически заставил Гитлера делать всю черную работу, так как на момент вступления СССР в войну, а именно 17 сентября, силы поляков уже были сломлены. В-четвертых: после того как 3 сентября 1939 года, выполняя свои обязательства перед Польшей, Великобритания и Франция объявили войну Германии. Сталин как бы даже формально был союзником стран Запада, несмотря на то, что оставался союзником Германии!

Благодаря сатанинскому гению Сталина фактически получалось, что СССР вступил в войну лишь для того, чтобы остановить продвижение германских войск на Восток. И вторгся Сталин в Польшу, исключительно по просьбе западных партнеров, а вовсе не потому что это было прописано в секретном соглашении пакта Риббентропа-Молотова.

Мог ли Сталин ошибиться и затянув со вступлением в войну потерять Польшу?

Конечно же нет. Он прекрасно понимал, что педантичные немцы во многом от него зависят и в любом случае выполнят перед ним все условия подписанного в Москве соглашения.

Сталин разделил с Гитлером Польшу намеренно так как оба дальнейших сценария развития сюжета играли ему на руку:

Если бы Великобритания и Франция предали Польшу отдав ее на съедение большевикам и нацистам, у них бы появился шанс пересосредоточить силы на Западе и снести не только Францию, но и Великобританию. Втянув Германию в конфликт с миром, Сталин мог руками Гитлера расчистить путь к его армии для захвата изнеможенной кровопролитной войной Европы.

Поражает, что на Западе этого не поняли, и когда, после 29 сентября, партнеры по пакту мирно поделили Польшу и разошлись в разные стороны не сделав и выстрела в сторону друг друга, никто на Западе никак не отреагировал. Как будто так и надо было!

Мало того, в то время как на Германию за вторжение в Польшу были наложены санкции. И против Берлина, была начата торговая блокада. Сталин, получив свой кусок Польши:

Стал героем западного мира как сила остановившая Гитлера. Избежал санкций Стал сырьевым придатком Германии, так как оставался единственным поставщиком сырья и металлов столь необходимых ей для войны с все той же Великобританией!

Германия, за Польшу, получила войну со всем миром, а любимец Запада Сталин - лавры и повышенные спрос на сырье со стороны Берлина!

Ну и не забываем что Гитлер не останавливаясь полностью выполняет задачи Сталина, оккупируя оставшуюся часть Европы.

А Сталин, всячески помогая Гитлеру скапливает все свои лучшие воинские соединения на границе с Германией дабы в удобный момент начать наступление, благодаря которому Москва получила бы контроль над всей Европой.

Забавно, что пока Сталин помогал Гитлеру, и все про это знали. США и Великобритания несмотря на тяжелейшую ситуацию на фронте, уже начали поставки в Россию по программе Лендлиза.

Утверждение №3: "Где была ваша Америка когда мы немцев под Москвой удерживали? Пришли понимаешь хитрые союзнички на все готовое и присвоили себе нашу победу"!

Когда фанаты СССР, с пеной у рта, заявляют о том, что мол, пока мы проявили кровь на фронтах, воюя с Гитлером, союзники тихо отсиживались у себя в теплых квартирках, и вступили они в войну когда исход ее был предрешен, и собственно вступили они в войну только из-за своего желания разделить Европу, просто спросите их:

Где и с кем была Россия все то время пока Великобритания и Франция вели войну с Гитлером?

Где и с кем был Сталин, когда англичане с французами 3 сентября 1939 года объявили войну Германии?

Почему Сталин, в обход всех санкций поставлял Германии: нефть, хлопок, зерно, бензин и другие стратегические товары, необходимые для ведения войны?

Почему армия Сталина, вступив 17 сентября под видом войны с Гитлером, не произвела в ее сторону не единого выстрела?

Где и с кем был Сталин, когда англичане, потеряв союзника в лице Франции, оставшись один на один с Германией, не испугались войны, и вели ее практически в одиночку?

Весь мир в 1939 году объединился для того чтобы остановить нацистов, и лишь Сталин копил силы, для того чтобы в определенный момент напасть на Германию, а затем Великобританию и США!

Утверждение №4: "Союзники вступили в войну в 1944 году"!

Даже если отбросить в сторону тот факт, что до 22 июня 1941 года Россия и Германия были фактически союзниками, Второй фронт союзники реально открыли 26 июля 1941 года заморозив все японские активы в Соединенных Штатах и установив эмбарго на поставки нефти в Японию.

Лишив Японию нефти, США лишили ее возможности начать военную операцию против СССР на Дальнем Востоке! Исключительно только благодаря этому ходу, Сталин смог перебросить сибирские дивизии под Москву и спасти ее!

В это же время британцы отрезали немцев от ближневосточной нефти, а британские летчики методично уничтожали промышленность и инфраструктуру Германии, заставляя ее тратить огромные средства на противовоздушную оборону, содержать огромный воздушный флот, и постоянно держать в Европе резерв сухопутных сил, которые бы с легкостью могли оказаться и на просторах России.

Уже в 1943 году союзники заставили Италию выйти из войны, когда, во время Курской битвы высадились на Сицилии и начали Итальянскую кампанию, которая лишила Гитлера возможности перебросить так необходимые ему резервы в Россию.

Утверждение №5: "Помощь США была ничтожной и малозаметной"...

Россию подключили к программе Ленд лиза еще до его трагического фиаско 1941 года. Первые грузы были отправлены в СССР еще задолго до того как Гитлер вторгся в Россию и уничтожил практически все сосредоточенные на границе войсковые соединения.

Аверелл Гарриман, инструктируя делегацию от США, повторял: "Давать, давать и давать, СССР все, что они попросят, не рассчитывая на возврат! Никаких мыслей о получении чего-либо взамен".

Сталин получил по программе Лендлиза поддержку на 12 миллиардов, что по сегодняшнему курсу сопоставимо с суммой как минимум в 160 миллиардов долларов.

Сталин получил от США для войны с Германией:

более 18 000 самолётов

более 11 000 танков

более 44 000 джипов

более 500 боевых кораблей и катеров

Жуков писал о помощи союзников: "Получили 350 тысяч автомашин, да каких машин!.. У нас не было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. А сколько они нам гнали листовой стали. Разве мы могли быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью".

Всего за весь период войны Сталину отправили:

404 000 тонн меди

328 000 тонн алюминия

29 000 тонн олова

470 тонн кобальта

4 700 000 тонн высокооктанового авиабензина

3 659 000 автомобильных шин

98 000 тонн шерсти

658 000 тонн сахара

2077 млн. банок тушенки

602 000 тонн животных жиров

По факту, осенью 1941 года у Сталина не было материалов для производства даже собственных патронов. У СССР не осталось собственного производства пороха и взрывчатых веществ.

Гитлер захватив более 3 миллионов пленных и заполучив всю ударную армию наступал на Москву, не оставляя Сталину и шанса. За первые полгода войны он не оставил от советской промышленности одно лишь воспоминание! Из трёх заводов по выпуску алюминия остался один самый маленький на Урале.

Сталин собирался напасть на Европу, а потому все производство алюминия было сосредоточено в Украине. Так как выпуск алюминия требует огромного количество электричества, заводы располагались на Днепре возле электростанций, и уже в первые полгода войны они были захвачены немцами.

Исключительно только американское вмешательство сумело остановить Гитлера.

США и Великобритания практически финансировали войну России с Германией, заткнув своими поставками практически все дыры советской промышленности:

США поставили России автомобилей, в несколько раз больше чем произвел весь Советский Союз за все своего существования!

В СССР вообще отсутствовало производство локомотивов, американцы подарили СССР 1900 паровозов и 66 дизель-электровозов.

Американцы поставили Сталину в 10 раз больше вагонов, чем было произведено в СССР в мирное время!

Всего за годы войны Россия получила от США 4 500 000 тонн продовольствия!

И что самое приятное в этой истории, что Сталин в благодарность многократно кинул союзников.

К примеру, руководствуясь тем что за уничтоженную в ходе боёв технику платить не надо, списал в бой все что только можно было

Надо отметить, что США даже и проверять не стали честность своего партнера и попросили заплатить хоть что-нибудь, выставив счет на 1,3 млрд. долларов. Сталин платить отказался, и лишь в 1948 году, на переговорах согласился выплатить 170 млн. долларов.

В 1951 году американцы уронили сумму платежа до 800 млн долларов, однако советская сторона соглашалась уплатить только 300 миллионов.

Так в конце концов Россия пришла к соглашению о сумме в 722 миллиона долларов, из которых на сегодня уплачено всего лишь 48 миллионов!

Подводя итоги...

Понятно, что в регулярно обновляемых российских учебниках истории нет ни одного из вышеприведенных фактов. Мало того, за одно упоминание о совместном российско-нацистком разделе Польши вас сегодня привлекут к ответственности как за искажение истории, принижение великой роли России в борьбе против фашизма.

Вот только все это не отменяет истинной истории.

Факт остается фактом: Сталин надеялся руками Гитлера удушить Европу, и в последний момент ударить по его, изнеможенной армии в спину. Вот только ученик превзошел своего учителя, и ударил первым, безжалостно размазав тирана по стенке.

И если бы не вмешательство Запада, шансов у Сталина не то что победить, устоять просто не было!

Поэтому, если говорить о месте и роли России во Второй мировой войне, то действительно стоит лучше промолчать.

А если называть победителей, то это скорее Великобритания, которая с первого дня взвалила на свои плечи весь груз войны и смогла несмотря на предательство и подлость Сталина выстоять и дать достойный ответ Гитлеру.

К слову: 2/3 Европы отвоевали именно союзники, а не Россия. При этом союзники именно отвоевали и освободили народы, а Россия завоевала и на долгие года поработила.

Ну и последнее, никто сегодня кроме России не пытается выиграть первенство за право называться победителем Германии. И только Россия каждый год непременно истерит по этому поводу, так как каргокульт "Великой Победы" необходим для того чтобы отвлечь вниманике масс от ужасающих размеров коррупции, от экономической катастрофы, от нищеты и невежества.

Собственно поэтому пытаться победить Россию в соревновании за право носить ися "Великого Народа Победиля" сродни соревнованию в дурдоме за право называться Наполеоном. То есть победить конечно в этом соревновании можно, но весьма сомнительно, что это именна та победа к которой стоит стреиться.

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