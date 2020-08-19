Стали відомі подробиці останніх днів життя Патона

Відомий український вчений Борис Патон протягом останніх двох тижнів двічі був госпіталізований через проблеми із серцем.

Співробітники Національної академії наук України розповіли "Сегодня", що медики до останнього боролися за його життя.

"У Бориса Євгеновича було захворювання серцево-судинної системи, другий раз за останні два тижні він був госпіталізований в інститут Амосова, там збирали консиліум, але на жаль", – розповів один із співробітників НАН.

Інший додав, що Патон тиждень лежав у реанімації, а лікарі підтримували роботу серця.

Також в НАН уточнили, що, ймовірно, поховають вченого в суботу на Байковому кладовищі, де покояться його батько, мати та дочка.

"У нього є внучка, правнучка, зять. З ними узгоджуватиметься місце поховання", – розповів один із співробітників.

Вчені зазначили, що востаннє Патон був присутній на засіданні президії незадовго до карантину, а потім він до останнього працював з дому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 серпня стало відомо, що на 102-му році життя помер Борис Патон. Керівництво країни висловило співчуття рідним відомого українського вченого.