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6 березня • оновлено в 19:51
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Стали відомі гості нового ефіру "Свободи слова Савіка Шустера"

2.5т
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У п'ятницю, 6 березня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять новий уряд і завдання, що стоять перед ним.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" або на YouTube-каналі Shuster online.

У студії розгорнеться гостра дискусія. Учасникам належить обговорити актуальні для країни питання:

Новий уряд: стали відомі гості ефіру "Свободи слова Савіка Шустера"

  • Чому змінили уряд?

  • Що буде виправляти новий Кабінет міністрів?

Гості студії:

  • Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України;

  • Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014 - 2016);

  • Міхеїл Саакашвілі, президент Грузії (2004 - 2013);

  • Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр ыз питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

  • Ілля Ємець, міністр охорони здоров'я України;

  • Ігор Уманський, міністр фінансів України;

  • Марина Лазебна, міністерка соціальної політики України;

  • Тарас Качка, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України;

  • Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016 - 2018);

  • Андрій Рева, міністр соціальної політики України (2016 - 2019);

  • Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (2016 - 2019);

  • Андерс Аслунд, старший співробітник Atlantic Council.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 березня депутати ВРУ призначили новий склад Кабінету міністрів України. До цього вони підтримали призначення Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
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