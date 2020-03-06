У п'ятницю, 6 березня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять новий уряд і завдання, що стоять перед ним.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" або на YouTube-каналі Shuster online.

У студії розгорнеться гостра дискусія. Учасникам належить обговорити актуальні для країни питання:

Чому змінили уряд?

Що буде виправляти новий Кабінет міністрів?

Гості студії:

Денис Шмигаль, п рем'єр-міністр України;

Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014 - 2016);

Міхеїл Саакашвілі, президент Грузії (2004 - 2013);

Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр ыз питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

Ілля Ємець, міністр охорони здоров'я України;

Ігор Уманський, міністр фінансів України;

Марина Лазебна, міністерка соціальної політики України;

Тарас Качка, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України;

Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016 - 2018);

Андрій Рева, міністр соціальної політики України (2016 - 2019);

Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (2016 - 2019);

Андерс Аслунд, старший співробітник Atlantic Council.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 березня депутати ВРУ призначили новий склад Кабінету міністрів України. До цього вони підтримали призначення Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра.

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