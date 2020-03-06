У п'ятницю, 6 березня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять новий уряд і завдання, що стоять перед ним.
Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" або на YouTube-каналі Shuster online.
У студії розгорнеться гостра дискусія. Учасникам належить обговорити актуальні для країни питання:
Чому змінили уряд?
Що буде виправляти новий Кабінет міністрів?
Гості студії:
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України;
Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014 - 2016);
Міхеїл Саакашвілі, президент Грузії (2004 - 2013);
Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр ыз питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;
Ілля Ємець, міністр охорони здоров'я України;
Ігор Уманський, міністр фінансів України;
Марина Лазебна, міністерка соціальної політики України;
Тарас Качка, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України;
Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016 - 2018);
Андрій Рева, міністр соціальної політики України (2016 - 2019);
Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (2016 - 2019);
Андерс Аслунд, старший співробітник Atlantic Council.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 березня депутати ВРУ призначили новий склад Кабінету міністрів України. До цього вони підтримали призначення Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра.
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