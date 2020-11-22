Стала відома явка у другому турі виборів мерів в Україні

Станом на 12:00 неділі, 22 листопада, явка у другому турі виборів мерів міст становила 9,7%.

Про це повідомили спостерігачі громадської мережі "ОПОРА". Похибка становить 0,5%. Зазначається, що під час голосування 25 жовтня по всій Україні на цей час явка становила 13,5%. Під час повторного голосування 15 листопада явка виборців у 7 містах на цю ж годину становила 8,6%.

Нагадаємо, що в неділю, 22 листопада, в Україні проходить другий тур місцевих виборів – 2020. Повторне голосування призначено в 11 містах. Зокрема, жителі Львова, Бердянська, Дніпра, Дрогобича, Полтави, Миколаєва, Слов’янська, Нікополя, Рівного, Ужгорода та Черкас обирають одного з двох кандидатів, які не змогли отримати беззаперечну перемогу в першому турі. OBOZREVATEL стежить на перебігом подій онлайн.

Другий тур виборів мерів в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України викрила схему підкупу виборців на користь одного з кандидатів на посаду мера Ужгорода.