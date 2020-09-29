Стала відома відповідь на стару загадку про м'яч та биту
У мережі знову стала популярна математична загадка на логіку з вгадування ціни бейсбольного м'яча і біти.
Нагадаємо, що сама головоломка звучить так:
"Бейсбольний м'яч і бита разом коштують 1 долар і 10 центів. При цьому бита стоїть на 1 долар дорожче м'яча. Скільки коштує м'яч?".
Пропонуємо вам дати правильну відповідь, яка не така простий як здається на перший погляд.
Відповідь: м'яч коштує 5 центів.
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