Стала відома "справжня" дата смерті Кернеса

На табличці хреста, який підготували працівники ритуальної служби для похорону міського голови Харкова Геннадія Кернеса, датою його смерті вказано 16 грудня 2020 року.

Про це повідомило Суcпільне. У багатьох ЗМІ і навіть у Вікіпедії датою смерті Кернеса називають 17 грудня.

Дата смерті Кернеса – 17 грудня Вікіпедія

Раніше, в листопаді, чутки про "смерть" Кернеса поширили деякі ЗМІ. Їх спростував син мера Харкова Данило. Він зазначив, що подібні новини з'являлися майже щотижня.

Кернеса поховають 23 грудня на другому міському кладовищі.

Місце для його могили розташоване на центральній алеї кладовища, де покояться відомі люди міста і воїни, які загинули під час Другої світової війни.

Поруч знаходяться поховання колишніх глав Харківської обласної державної адміністрації Євгена Кушарьова і Олександра Масельського.

О 07:00 розпочнеться церемонія відспівування Кернеса в Благовіщенському соборі. Вона триватиме 40 хвилин.

Прощання з міським головою відбудеться в театрі опери та балету імені М. В. Лисенка з 09:00 до 13:00.

Початок поховання Кернеса заплановано на 13:30.

Нагадаємо, мера Харкова поховають без дотримання обмежень для померлих від коронавірусу, оскільки на момент смерті він уже вилікувався від COVID-19.

Кернеса поховають на центральній алеї Суспільне

Навпроти його могили розташовано поховання Євгена Кушнарьова Суспільне

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