МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги

"Стадо!" Туристи з Росії хамством допекли жителям Криму

3.6тЧитати новину російською

Жителі окупованого Криму розсердилися на росіян, які по-хамськи поводяться на дорогах півострова, приїжджаючи на відпочинок.

Пост зі скаргами місцевих жителів з'явився в одному з пабліків, повідомив на своїй сторінці у Twitter блогер Крымский бандеровец.

"Здрастуйте, звертаюся знову до приїжджих. Ви можете нормально поводитися на дорозі чи у вас, бл*ть, це норма - лізти попереду всіх, повертати з іншої смуги, прилаштовуватися другим рядом при повороті закриваючи весь с*ка огляд? Куди ви бл*ть поспішаєте? Ви на відпочинку. А потім ви пишете, як до вас погано ставляться. Поводьтеся нормально, а не як стадо", - написала одна з місцевих жительок.

Новини
Вирахувані "зелені чоловічки", які захоплювали Крим: опубліковані фото і дані

Її підтримали інші кримчани. А ось росіяни порадили звикати до подібного способу водіння, нагадавши про анексію Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Криму завили через життя за Росії. Місцеві розповіли, як розорилися.

Також стало відомо, що жителі півострова незадоволені туристами з РФ, що "понаїхали" до Криму. Справжньою проблемою для них стали автомобілі, на яких росіяни долають Кримський міст. Вони заполонили вузенькі кримські вулички, а на дорогах через них величезні затори.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
2
9
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Русский Солдат
Русский Солдат
То мало туристов, то машины туристов заполонили весь Крым. Вы уж врите согласованно, а то не поймешь с чего смеяться.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Duremar Vladimir
Duremar Vladimir
Петренко Сергей, А че пиздеть будут когда поезда пойдут?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Петренко Сергей
Петренко Сергей
Русский Солдат, Количество машин не говорит о количестве туристов - один поезд привозил туристов столько же сколько 200-250 машин. И половина этих машин принадлежать военным и чиновникам. А туристы в Анталию поехали.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги