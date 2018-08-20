"Стадо!" Туристи з Росії хамством допекли жителям Криму

Жителі окупованого Криму розсердилися на росіян, які по-хамськи поводяться на дорогах півострова, приїжджаючи на відпочинок.

Пост зі скаргами місцевих жителів з'явився в одному з пабліків, повідомив на своїй сторінці у Twitter блогер Крымский бандеровец.

"Здрастуйте, звертаюся знову до приїжджих. Ви можете нормально поводитися на дорозі чи у вас, бл*ть, це норма - лізти попереду всіх, повертати з іншої смуги, прилаштовуватися другим рядом при повороті закриваючи весь с*ка огляд? Куди ви бл*ть поспішаєте? Ви на відпочинку. А потім ви пишете, як до вас погано ставляться. Поводьтеся нормально, а не як стадо", - написала одна з місцевих жительок.

Її підтримали інші кримчани. А ось росіяни порадили звикати до подібного способу водіння, нагадавши про анексію Криму.

Крим. І річ не в тому, що "понаїхавші" дійсно огидно поводяться на дорогах, а річ у тому, що від заробітчан всі втомилися pic.twitter.com/xbtgMeRbe4 - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 20 серпня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Криму завили через життя за Росії. Місцеві розповіли, як розорилися.

Також стало відомо, що жителі півострова незадоволені туристами з РФ, що "понаїхали" до Криму. Справжньою проблемою для них стали автомобілі, на яких росіяни долають Кримський міст. Вони заполонили вузенькі кримські вулички, а на дорогах через них величезні затори.