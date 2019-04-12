"Стабільно п'яний батя": Соколова пошкодувала росіян через "вічного" Путіна при владі

Українська журналістка Яніна Соколова заявила, що росіяни із заздрістю дивляться на вибори президента України, оскільки про таку демократію у себе їм залишається тільки мріяти.

Вона нагадала громадянам країни-агресора, що їхня влада не змінювалася вже майже два десятиліття. Своєю думкою українка поділилася в шоу "Вечір з Яніною Соколовою" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова Скріншот відео

"Познайомтеся з великою російською заздрістю. Те, що у нас проходять справжні демократичні вибори, змушує Останкіно божеволіти. Вони, як маленька бідна дитина в лунапарку — хоче покататися на каруселі, а дозволити собі не може. Тому що на цій каруселі вже 19 років катається її стабільно п'яний батя", — потролила росіян журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова затролила росіян за підвищений інтерес до виборів президента України і, зокрема, до здачі аналізів кандидатами. Вона вважає, що кремлівські пропагандисти добровільно окропили себе чужою сечею.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!