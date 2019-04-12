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"Стабільно п'яний батя": Соколова пошкодувала росіян через "вічного" Путіна при владі

3.3тЧитати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова заявила, що росіяни із заздрістю дивляться на вибори президента України, оскільки про таку демократію у себе їм залишається тільки мріяти.

Вона нагадала громадянам країни-агресора, що їхня влада не змінювалася вже майже два десятиліття. Своєю думкою українка поділилася в шоу "Вечір з Яніною Соколовою" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

"Познайомтеся з великою російською заздрістю. Те, що у нас проходять справжні демократичні вибори, змушує Останкіно божеволіти. Вони, як маленька бідна дитина в лунапарку — хоче покататися на каруселі, а дозволити собі не може. Тому що на цій каруселі вже 19 років катається її стабільно п'яний батя", — потролила росіян журналістка.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова затролила росіян за підвищений інтерес до виборів президента України і, зокрема, до здачі аналізів кандидатами. Вона вважає, що кремлівські пропагандисти добровільно окропили себе чужою сечею.

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Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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andrei andrei
andrei andrei
Россияне ржут с ваших выборов😁
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
сявка
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