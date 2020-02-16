Головна Новини
16 лютого • оновлено в 14:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Ніколи не зміните": міжнародний експерт запропонував зрадницький компроміс щодо Криму

3.2т
Читати матеріал російською

Україні запропонували змиритися з незаконною анексією Криму і віддати півострів Росії, щоб поліпшити міжнародний імідж.

Скандальну заяву зробив міжнародний експерт зі стратегії розробки брендів і співзасновник всесвітнього маркетингового агентства UP There, Everywhere Джуліан Стаббс в інтерв'ю "Апострофу".

За його словами, Україну сприймають як місце, де існують великі проблеми. Змінити це нібито зможе тільки компроміс із Росією.

Новини
"Віддала Україна": стало відомо про різку заяву Помпео щодо Криму

Міжнародний експерт Стаббс запропонував Україні віддати Крим Росії

Міжнародний експерт Стаббс запропонував Україні віддати Крим Росії

julianstubbs.com

"Я зовсім-зовсім не політик. Однак, б'юся об заклад, ви ніколи не зміните погляд Росії на Крим. Україні потрібно змиритися з ситуацією і прийти до угоди з Кремлем з приводу півострова", – висловився Стаббс.

Експерт заявив, що не бачить ніяких способів вплинути на точку зору Росії.

"Я розумію, які сильні почуття викликає це питання в українців. Можливо, це важко прийняти, але, на мою думку, така реальність", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексканцлер Німеччини і голова комітету акціонерів Nord Stream Герхард Шредер оскандалився заявою про те, що Крим – "стара російська територія.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Крим
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
84
17
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
21
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
____ Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что Украине пора оставить все претензии на Крымский полуостров. Украинская община Крыма призвала Киев оставить идею вернуть полуостров... Гридчина также призвала Киев не вынашивать планы по созданию новой международной площадки для возвращения полуострова. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в «нормандском формате» не поднимается вопрос Крыма, поэтому в случае создания новой площадки, к ней надо подключить США. В ответ Гридчина отметила, что в дипломатии считается дурным тоном обсуждать граждан другого государства, что, по всей видимости, не знает президент Украины. «Его все мучают фантомные планы по поводу Крыма. Господин Зеленский, поймите раз и навсегда, здесь нет ваших людей, те несколько сотен человек, которые хотели уехать из Крыма сделали это еще в 2014 году», - подчеркнула глава украинской общины полуострова. Гридчина посоветовала украинскому лидеру оставить в покое жителей Крыма и обратить внимание на свою страну. «Может быть, после вашего ухода с поста президента о вас скажут что-то хорошее в отличии от вашего предшественника», - добавила она. ____
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
На кую мы вертели таких икспертоф и Парашу! Пусть готовит нашу Кубань к возвращению, тогда может имидж дикой орды помалу будет от нее отходить!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Дудко Олег
Дудко Олег
На востоке говорят, если сказать слово халва 10000 раз, во рту станет сладко.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги