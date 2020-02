"Ніколи не зміните": міжнародний експерт запропонував зрадницький компроміс щодо Криму

Україні запропонували змиритися з незаконною анексією Криму і віддати півострів Росії, щоб поліпшити міжнародний імідж.

Скандальну заяву зробив міжнародний експерт зі стратегії розробки брендів і співзасновник всесвітнього маркетингового агентства UP There, Everywhere Джуліан Стаббс в інтерв'ю "Апострофу".

За його словами, Україну сприймають як місце, де існують великі проблеми. Змінити це нібито зможе тільки компроміс із Росією.

Міжнародний експерт Стаббс запропонував Україні віддати Крим Росії julianstubbs.com

"Я зовсім-зовсім не політик. Однак, б'юся об заклад, ви ніколи не зміните погляд Росії на Крим. Україні потрібно змиритися з ситуацією і прийти до угоди з Кремлем з приводу півострова", – висловився Стаббс.

Експерт заявив, що не бачить ніяких способів вплинути на точку зору Росії.

"Я розумію, які сильні почуття викликає це питання в українців. Можливо, це важко прийняти, але, на мою думку, така реальність", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексканцлер Німеччини і голова комітету акціонерів Nord Stream Герхард Шредер оскандалився заявою про те, що Крим – "стара російська територія.

