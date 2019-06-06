США знищить супервулкан? З'явилася розшифровка пророцтва Нострадамуса

Трактування пророцтва Нострадамуса про те, що нібито Сполучені Штати Америки будуть зруйновані в результаті виверження супервулкану, невірна; цій державі загрожують інші небезпеки.

Про це OBOZREVATEL розповів екстрасенс-медіум Максим Гордєєв. "Пророцтва в жодному разі не можна трактувати буквально", - наголосив він.

"Дуже невелика кількість провидців бачать картини майбутнього до дрібниць. Нострадамус, Ванга завжди говорили образно. Вони бачили образами", - пояснив екстрасенс. "Трактування пророцтв Нострадамуса – справа дуже суб'єктивна. Для когось "нове місто" - це США, а для когось – Китай чи Японія. Чим вони гірші за Америку?" - додав він.

Зруйнований мегаполіс, колаж Google Images

"Якщо говорити про Америку загалом, то зараз США переживають найтемніші, найважчі часи. До влади прийшов руйнівник, Трамп, який повністю знищує все те, що довго будувалося американцями. І в цьому сенсі дійсно може статися "виверження вулкана", але не в прямому, а в переносному сенсі", - припустив він.

У цьому контексті екстрасенс пояснив: "Якщо мова йде про вулкан, то тут я схиляюся до думки, що мається на увазі людська енергія, яка накопичується і рано чи пізно вийде назовні. Швидше за все, президент Трамп зробить щось таке, що викличе дуже потужну бурю людського обурення. Це призведе до його імпічменту, і як політичний персонаж він буде викинутий. Може бути соціальний вибух".

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі почали з'являтися нові трактування пророцтв Нострадамуса, згідно з якими США повинні загинути внаслідок виверження супервулкану. Ці пророцтва базуються на тому, що Нострадамус пообіцяв загибель "новому місту", яке, за версією інтерпретаторів, вказує на "новий світ", або Північну Америку.

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