США закликали звільнити Холодницького з САП

Посол США в Україні Марі Йованович закликала звільнити з посади керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.
Таку заяву вона зробила під час виступу з нагоди п'ятої річниці заснування Українського кризового медіа-центру (УКМЦ), повідомляється на сайті посольства.
"Для цілісності антикорупційних інституцій повинен бути замінений Спеціальний антикорупційний прокурор. Тому, хто був спійманий за наданням консультацій підозрюваним, як уникнути відповідальності за звинуваченням у корупції, не можна довірити вести ці ж справи", – наголосила вона.
Назар Холодницький
Zik
Йованович додала, що щодо винних у корупції має проводитися розслідування і суд. За її словами, в разі, якщо провина буде доведена, вони повинні потрапити за ґрати.
"Щоб так було, всі елементи антикорупційної архітектури повинні бути присутніми і працювати ефективно", – підсумувала посол.
Марі Йованович
ua.usembassy.gov
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 березня в кабінеті глави САП були знайдені підслуховуючі пристрої. Тоді ж деякі ЗМІ повідомили про швидку відставку Холодницького через проблеми зі здоров'ям і "занадто нервову роботу".
27 березня генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що керівника САП прослуховували в його робочому кабінеті, і розповів, що цим займалося НАБУ під процесуальним керівництвом ГПУ.
Пізніше Луценко подав подання до кваліфікаційної-дисциплінарної комісії прокурорів з проханням розглянути питання про відставку Холодницького. За словами генпрокурора, документ направлено в рамках кримінального провадження, яке розслідується загальною групою ГПУ і НАБУ. Пізніше ЗМІ опублікували деталі розмов у кабінеті Холодницького.
26 липня 2018 року кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів притягнула до дисциплінарної відповідальності і наклала на Холодницького стягнення у вигляді догани.
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