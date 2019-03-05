США закликали звільнити Холодницького з САП

Посол США в Україні Марі Йованович закликала звільнити з посади керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Таку заяву вона зробила під час виступу з нагоди п'ятої річниці заснування Українського кризового медіа-центру (УКМЦ), повідомляється на сайті посольства.

"Для цілісності антикорупційних інституцій повинен бути замінений Спеціальний антикорупційний прокурор. Тому, хто був спійманий за наданням консультацій підозрюваним, як уникнути відповідальності за звинуваченням у корупції, не можна довірити вести ці ж справи", – наголосила вона.

Назар Холодницький Zik

Йованович додала, що щодо винних у корупції має проводитися розслідування і суд. За її словами, в разі, якщо провина буде доведена, вони повинні потрапити за ґрати.

"Щоб так було, всі елементи антикорупційної архітектури повинні бути присутніми і працювати ефективно", – підсумувала посол.

Марі Йованович ua.usembassy.gov

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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