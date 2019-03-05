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США закликали звільнити Холодницького з САП

9.7тЧитати матеріал російською

Посол США в Україні Марі Йованович закликала звільнити з посади керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Таку заяву вона зробила під час виступу з нагоди п'ятої річниці заснування Українського кризового медіа-центру (УКМЦ), повідомляється на сайті посольства.

"Для цілісності антикорупційних інституцій повинен бути замінений Спеціальний антикорупційний прокурор. Тому, хто був спійманий за наданням консультацій підозрюваним, як уникнути відповідальності за звинуваченням у корупції, не можна довірити вести ці ж справи", – наголосила вона.

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Назар Холодницький

Назар Холодницький

Zik

Йованович додала, що щодо винних у корупції має проводитися розслідування і суд. За її словами, в разі, якщо провина буде доведена, вони повинні потрапити за ґрати.

"Щоб так було, всі елементи антикорупційної архітектури повинні бути присутніми і працювати ефективно", – підсумувала посол.

Марі Йованович

Марі Йованович

ua.usembassy.gov

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Назар ХолодницькийМарі Йованович
Місце
Україна
Тег
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
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Гончар Сергей
Гончар Сергей
Кожедуб Руслан, а порошенко и луценко слабо?
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
холодницкого крышует порошенко и Луценко! -троица должныа быть на ЗОНЕ-Саакашвили Сытник Сакварелидзе!
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Так ось ,яка вона справжня нэзалэжнисть,.СУКС НАХУЙ!..МЫЗДОБУЛЫ БЛЯДЬ!!!
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Галенко Николай
Галенко Николай
Elonka Elonka, а по твоєму Россия незалежна от Китая? Если завтра Сидзиньпин скажет, что не будут покупать газ из "Силы Сибиры", по 25 юаней за 1000 кубометров то Путин опустит цену до 15 юаней лишь бы покупали,потому что других покупателкй нет, вот тебе и суверенитет. Так оно и есть.
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