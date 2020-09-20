Зашла в комменты к посту о прибытии войск НАТО для учений в Украину. Комментирующие – в основном, жители Одессы. Жесть конечно, чуть не стошнило от мерзости. Все, как один, истерят, что Украина – "колония США", мол, мы рабы, америкосы – хозяева, ну вся ватная чушь с кремлевских ТВ-каналов.

Я вот хочу спросить у этих одесситов, а колонией России, которой вы были до 14 года, вам нравится быть? Может вы хотите, как жители Донбасса, позвать русский мир и получить полный пакет для оккупированных территорий? Бомбежки, грабеж, разруху и голод?? Ну или как крымчане, которым дали подачку, а теперь они нафиг никому не нужны "Денег нет, но вы держитесь" – и идёт молодежь служить на Дальний Восток, воевать в Сирию и убирать дома богатых в Москве... Этого вы хотите или думаете, они вам что-то другое готовят?

Американцы вам плохие, зато их айфоны у вас крутые. Хоть бы одна область в России жили так, как живет самый захудалый американский штат. Нищеброды. А для вас в Украине рай, потому что вы живете в свободной стране, где можете говорить и делать все, что вам хочется. Где вас не арестовывают, не бросают в подвалы, не бьют дубинкой по голове и не травят.

Живёте, тусите, салюты запускаете, зарабатываете – и все вам плохо. Ментально вы рабы и колония Московии. Слава Богу, не все такие и не будут такими никогда.

Даже не знала, что в Одессе все так плохо, в*ты целый океан...

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