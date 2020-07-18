США схвалили продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI

США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання.

Про це в своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Шість катерів уже готуються до відправки в рамках допомоги від США за відповідними програмами.

Міністр уточнив, що решту плавзасобів Україна зможе придбати у США за рахунок оборонного бюджету.

"США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього устаткування. Це підвищить здатність ВМС України, допоможе протистояти існуючим та потенційним загрозам у Чорному й Азовському морях. Я вдячний американським партнерам, які міцно підтримують Україну!" – написав глава МЗС.

За його словами, цей важливий крок свідчить про зростання довіри між США й Україною.

"Ця підтримка разом із реформою сектора безпеки й оборони, а також оборонної промисловості допоможе Україні розвинути сучасні, оперативно сумісні з НАТО Збройні сили, які здатні ефективно протистояти російській агресії", – зазначив Кулеба.

За даними Вікіпедії, Mark VI – це патрульні катери малої водотоннажності, які були розроблені та виготовлені компанією SAFE Boats International, на базі багатоцільового катера "Archangel". Повна водотоннажність катера 72 тонни.

Ці катери зараз стоять на озброєнні ВМС США і берегової охорони. Для потреб ВМС США Mark VI оснащуються варіаціями з двох автоматичних 25-мм артилерійських установок BAE Systems "Rafael Mk 38 Mod 2", або 7,62-мм кулеметами M240 і M134, або ж 40-мм автоматичними гранатометами Mk 19. Також на цих катерах можлива установка керованих ракет типу BGM-176B Griffin.

Україна отримає від США патрульні катери Mark VI (Facebook МЗС України)

США схвалили продаж Україні патрульних катерів Mark VI (Twitter Дмитра Кулеби)

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерство оборони США в березні 2020 року неофіційно повідомило Конгресу про плани надати Україні військову допомогу в розмірі 125 млн доларів. Йдеться про передачу контрбатарейних радарів і броньованих патрульних катерів Mark VI.