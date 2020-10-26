США погодилися допомогти Україні з платформою для повернення Криму

США готові співпрацювати з Україною над створенням "Кримської платформи".

Про це заявила тимчасова повірена у справах Штатів в Україні Крістіна Квін під час зустрічі з першою заступницею міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою 26 жовтня. Про це повідомляється на сайті МЗС.

Нагадаємо, цей проєкт передбачає координацію міжнародних зусиль щодо захисту прав кримчан і деокупації українського півострова.

У міністерстві підкреслили, що Джапарова висловила подяку Америці за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і непохитну позицію щодо агресії Росії на Донбасі, окупації Криму. Вона детально поінформувала співрозмовницю про бачення українською стороною основних елементів і наповнення "Кримської платформи", головною метою якої має стати консолідація політики невизнання міжнародним співтовариством окупації Криму.

Зі свого боку Квін висловила готовність співпрацювати з Україною і підкреслила, що позиція США закріплена в Декларації з Криму, яка була оприлюднена державним секретарем Майком Помпео. Позиція залишається твердою і незмінною – Крим є частиною України і Штати ніколи не визнають спроби Росії його анексувати, йдеться в повідомленні.

Джапарова також подякувала за послідовну підтримку України в рамках міжнародних організацій, вказала на важливість прийняття оновлених й істотно посилених резолюцій "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м.Севастополя, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів" і "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна".

Найближчим часом ці документи винесуть на розгляд Генеральної Асамблеї ООН.

Зустріч дипломатів mfa.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, під час щорічного звернення до Верховної Ради 20 жовтня президент України Володимир Зеленський анонсував створення "Кримської платформи".